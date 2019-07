Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal s-a petrecut, aseara, pe soseaua de centura din Petrosani, județul Hunedoara. Victima a fost un localnic in varsta de 35 de ani, care a fost lovit de un autoturism, in timp ce traversa strada, a transmis adevarul.ro. In urma impactului, a suferit multiple rani, la cap, care…

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit AGERPRES.Soferul autovehiculului, un barbat de 54…

- Un barbat de 38 de ani, din municipiul Brașov a ramas fara mașina și s-a ales și cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii au descoperit ca autoturismul era cautat de autoritațile din Marea Britanie. Potrivit polițiștilor autovehiculul deținut de barbat, era dat in cautare de autoritațile din…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, domiciliat in județul Caraș Severin, care conducea un autoturism pe D.J.184, din direcția Cavnic inspre Baia Sprie, nu a redus suficient viteza intr-o curba la stanga, a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea, a parasit partea carosabila prin dreapta și…

- Un barbat și-a pierdut viața, iar o tanara și copilul ei au fost raniți, dupa ce un șofer in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat c mașina intr-o mulțime ce se afla intr-o stație de autobuze.

- Un barbat din judetul Buzau a murit, luni seara, dupa ce masina pe care o conducea a derapat pe DN 10, pe o portiune de drum acoperita cu aluviuni, in urma unei viiturii formate in zona. Autoturismul a iesit de pe sosea si s-a izbit de un copac, potrivit news.ro.Citește și: Nu mai sunt bani…

- Accident tragic in cursul noptii trecute in apropierea strazii Mitocelului din cartierul sucevean Itcani. Un barbat de 32 de ani si-a gasit sfarsitul, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat pe un camp din apropierea caselor din cartierul sucevean.Accidentul a fost semnalat duminica ...

- Condamnat initial la un si sase luni de inchisoare, cu executare, pentru conducere fara permis, un barbat din Calarasi a fost achitat luna aceasta, in apel, dupa ce a demonstrat ca a fost fortat sa se urce la volan pentru a-si duce la spital fetita grav bolnava.