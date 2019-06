Stiri pe aceeasi tema

La data de 25 mai a.c., in jurul orei 12:45, politistii Biroul Rutier Turda au depistat un tanar de 16 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea pe strada Panait Cerna, din Turda,...

- Un batran in varsta de 80 de ani din Londra a fost snopit in bataie de un șofer, in fața soției lui, dupa ce a trecut strada. Momentul a fost filmat de o camera de supraveghere aflata in zona.

- Un grav accident de circulație s-a produs in nopatea de luni spre marți, in jurul orei 01:15, pe strada Baia Mare din Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism inmatriculat in județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns pe strada Baia Mare din Dej, din cauze inca…

- Bogdan Chirieac a comentat la Antena 3 asupra tensiunilor din strada, asupra contra-mitingurilor pe care le fac adversarii partidelor ce organizeaza intalniri cu electoratul si care duc la violenta verbala sau chiar fizica. "Eu cred ca trebuie precizat in lege. Daca e un miting autorizat…

- Accidentul a avut loc în noaptea de marti spre miercuri, în jurul orei 2.45. La fata locului au intervenit o autospeciala modul descarcerare, un echipaj SMURD și doua ambulante. “Interventia a venit ca urmare a unui accident rutier în care un autoturism s-a rasturnat.…

- Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite ușor, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN1C, la ieșire din Cațcau spre Coplean. Din primele informații, o șoferița aflata la volanul unui autoturism marca Volkswagen, inmatriculat in județul Cluj, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de…

- Un barbat în vârsta de 52 de ani a fost lovit de o caruța în timp ce traversa drumul pe strada Oașului, în cartierul Iris. Victima este conștienta și cooperanta, însa cu toate astea a primit asistența medical din partea unui echipaj SMURD, fiind transportata în…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7, la intersectia strazilor Calomfirescu si Berzei, fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, un barbat in varsta de 41 de ani a fost ranit, iar medicii sositi la fata locului au decis sa il transporte la spital pentru…