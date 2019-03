Un roman va coordona din toamna bugetele NATO

Colonelul-inginer roman Marius Cristian Gane va fi, incepand din luna septembrie a acestui an, presedintele Comitetului NATO pentru bugete. Aceasta functie este echivalenta cu cea de adjunct al secretarului general al aliantei.



Potrivit Profit.ro, procesul de selectie pentru pozitie a inceput de anul trecut si s-a finalizat in luna februarie.



"Functia de presedinte al Comitetului NATO pentru bugete (BC) urmeaza a fi exercitata de catre colonelul inginer Gane Marius Cristian, incepand cu 1 septembrie 2019.



Presedintele BC are ca principal atribut prezidarea reuniunilor…