Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de politie s a rasturnat, joi, intr o intersectie din municipiul Pitesti, informeaza Agerpres.ro. In accident a fost ranit politistul care conducea autospeciala. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- O autospeciala de politie s-a rasturnat, joi, intr-o intersectie din municipiul Pitesti, soferul fiind ranit in urma accidentului. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul dintre ele, o autospeciala de la Postul de Politie…

- Politisti din cadrul Secției 3 Rurala Bucovaț s-au sesizat, azi noapte, ca, pe campul dintre localitațile Salcuța – Tencanau, langa DC 101, se afla un autoturism care prezinta avarii. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, in aceeasi noapte, ...

- Imagini…Politist ranit grav dupa ce masina pe care o conducea a lovit un copac, apoi s-a rasturnat.foto Un ofiter de politie aflat in timpul liber, a fost ranit grav dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un copac, apoi s-a rasturnat. Starea sa de sanatate este grava, iar medicii au decis sa-l…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Baia de Fier, ofiter in cadrul sectiei de Politie Novaci, a fost ranit grav in noaptea de vineri spre sambata dupa ce s-a rasturnat cu masina in zona localitatii...

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident petrecut pe tronsonul de autostrada Lugoj-Traian Vuia. Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca accidentul s-a produs in zona localitatii Bethausen. Acolo, un barbat nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers…

- Accident in zona McDonald’s din Pitești. Victima, o șoferița de 39 de ani. In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Republicii din Pitești, in zona McDonald’s. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, din primele cercetari, un barbat de 34 de ani din Calinești…

- Un tanar, de 19 ani, din comuna gorjeana Crasna, a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc astazi pe raza localitatii. Potrivit politistilor, un tanar de 19 ani, din comuna Crasna, in timp ce conducea un autoturism ...