Un pieton a murit lovit de avion. Aeronava s-a prăbuşit pe o stradă aglomerată imediat după decolare VIDEO Un pieton a murit dupa ce un avion s-a prabușit pe strada pe care o traversa, in Brazilia. Alte doua persoane au decedat in urma accidentului. Avionul abia decolase cand a inceput brusc sa piarda altitudine. La bord erau patru persoane și trei dintre ele sunt acum la spital. Autoritațile aeronautice au inceput ancheta ca sa afle cauza tragediei. Una dintre banuieli este aceea ca pilotului i s-a facut rau. La fata locului, s-au prezentat mai multe echipaje de pompieri care au reusit sa stinga incendiul cu ajutorul localnicilor. Totodata, peste 6000 de locuinte au fost lasate timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie s-a petrecut, luni dimineata, in orasul Belo Horizonte, Brazilia, un avion de mici dimensiuni prabusindu-se la putin timp dupa decolare.Avionul a decolat de pe Aeroportul Carlos Prates, dar la scurt timp de la decolare s-a prabusit intr-un cartier extrem de populat.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara pe strada Cluj din Timișoara, la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918. Conform primelor informații oferite de IPJ Timiș, un autoturism care circula pe strada Cluj, dinspre Complexul Studențesc, a surprins și accidentat un barbat la intersecția…

- Patru oameni și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit la aterizare, in Ucraina. Se pare ca piloții au efectuat o aterizare de avarie, dupa ce aeronava a ramas fara combustibil, la o distanța de 1,5 km de aeroport. Presa din Ucraina susține ca este vorba despre un avion militar…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…

- Imagini de coșmar in urma unui accident aviatic produs in Columbia. Cel puțin șapte persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe. Accidentul a avut loc, duminica, la scurt timp dupa ce avionul a decolat de pe aeroportul din orașul Popayan,…

- Trei persoane au murit marti dupa ce platforma de intretinere pe care se aflau s-a prabusit de la o inaltime de 50 de metri, pe un turn de televiziune din centrul landului german Hesse, a anuntat marti politia locala, potrivit Reuters. Cauza prabusirii platformei este neclara, a informat…

- Incidentul s-a intamplat sambata seara, in timpul unui spectacol dat de grupul The Super Hollywood Orchestra, care are 15 membrii, printre care cantareți, muzicieni și dansatori, la Las Berlanas, in Avila, Spania. In timp ce grupul se afla pe scena, unul dintre cantareți, Joana Sainz, 30 de ani, a fost…

- Cel puțin 17 persoane au murit in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Cea mai mare parte a orașului Karachi, cel mai mare din țara, este inundata. Citește și: Noi declarații facute de…