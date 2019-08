Un ofițer de poliție a fost înjunghiat în timp ce încerca să oprească un vehicul la Londra Un ofițer de poliție a fost înjunghiat de mai multe ori, inclusiv în zona capului, în timp ce încerca sa opreasca un vehicul în Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu îi pun viața în pericol, informeaza BBC News, citat de Mediafax.

Ofițerul, în vârsta de 28 de ani, a fost atacat, joi, în timp ce încerca sa opreasca un vehicul în zona Leyton, o suburbie din estul Londrei. Deși ranit, polițistul a reușit sa-l imobilizeze pe agresor folosind arma cu electroșocuri.

Poliția londoneza a transmis ca ofițerul își… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

