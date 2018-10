Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru ca familia celebrului fotbalist a ridicat suspiciuni referitoare la modul in care a fost gestionat cazul lui Ilie Balaci de catre Ambulanta Dolj, am decis constituirea unei comisii impreuna cu departamentul pentru Situatii de Urgenta si impreuna cu domnul Arafat. Am constituit o echipa care…

- Aurora Budriga, medic specialist in chirurgie vasculara la Spitalul Judetean de Urgenta din Braila, a fost gasita vinovata pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual si complicitate la inselaciune. Interceptat pentru dovedirea acuzatiilor de coruptie, chirurgul le-a oferit anchetatorilor…

- Revolta la Maternitatea Polizu din Capitala. Un grup de medici din cadrul spitalului a publicat un mesaj pe Facebook, pe care l-a retras intre timp, in care sustin ca Nicolae Suciu, fostul sef al Societatii Romane de Ginecologie, ii obliga sa tina femeile in travaliu, ore in sir.

- Spitalele din judetele Vaslui, Bacau si Neamt ar putea recupera de la Uniunea Europeana o parte din banii cheltuiti in ultimii patru ani pentru dotari sau investitii noi, prin doua proiecte promovate de Ministerul Sanatatii. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui ar putea incasa cei mai multi bani, in…

- Inca un pacient a ajuns la spital infectat cu virusul West Nile, a 11 persoana care a contactat virusul in județul Iași. Din fericire, nu este in stare grava, spun medicii. Pacientul infectat cu virusul West Nile, transmis de țanțari, a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva“…

- Divizia farma a gigantului britanic GlaxoSmithKline in Romania inves­teste intre 2 si 4 milioane de euro in realizarea de studii clinice in Romania, iar peste 600 de pacienti au fost inrolati in aceste studii in 2017, a spus Dana Constantinescu, directorul general al GSK Romania, intr-un interviu…