Un nou grup de migranţi salvaţi de nava unui ONG german în apropierea coastelor Libiei Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in port, obligand o vedeta a politiei italiene sa se dea la o parte din calea sa pentru a nu fi zdrobita de chei. Un purtator de cuvant al MAE german a declarat ca trebuie gasit un ''port sigur'' pentru debarcarea migrantilor de pe nava ONG-ului german Sea-Eye si sa se poarte discutii intre statele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

