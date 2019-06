Un nou demers al Secţiei de anchetare a magistraţilor: Apelul din dosarul in care Sebastian Ghita a fost achitat la fond, RETRAS Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Sectia de anchetare a magistratilor a decis sa retraga apelul din dosarul lui Sebastian Ghita, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In aceasta cauza, Sebastian Ghita a fost cercetat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Magistratii trebuie sa ia act de cererea Sectiei. In prima instanta, fostul deputat Ghita a fost achitat, in iunie 2018, pentru toate capetele de acuzare imputate in acest dosar, respectiv folosire de informatii nedestinate publicitatii,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

