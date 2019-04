Un mort şi mii de oameni evacuaţi în urma unui incendiu de pădure în Coreea de Sud - Yonhap Un incendiu de padure s-a produs pe coasta de est a Coreei de Sud a ucis o persoana și a forțat mai mult de 4.000 de persoane sa-și paraseasca casele, a informat vineri agenția de știri Yonhap, scrie Mediafax, citând Reuters.



Focul a izbucnit joi seara în estul provinciei Gangwon si s-a raspândit în orasul Sokcho de pe litoral, arzând aproximativ 385 de hectare de teren si 310 de case, depozite si alte cladiri, a anuntat Yonhap citând guvernul.



Circa 4.230 de cetățeni au fost evacuați în sali de sport și școli, iar 52 de școli vor fi închise

Sursa articol: hotnews.ro

