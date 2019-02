Un model celebru a fost mușcat de un porc sălbatic VIDEO Un model celebru pe Instagram a fost mușcat de un porc salbatic langa care a vrut sa se fotografieze, pe o plaja din Bahamas. Michelle Lewin, nascuta in Venezuela, a mers recent in Bahamas, unde, pe o plaja, a dat peste niște porci salbatici. Tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa se fotografieze cu ei, insa unul a mușcat-o de posterior. Din fecirire, modelul, care are 13.4 milioane fani pe Instagram, nu a fost ranita grav și a scapat cu o sperietura. Michelle, instructor de fitness și antreprenor, caștiga aproximativ 4.5 milioane de dolari pe an, potrivit Insider . View this post on Instagram… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Michelle Lewin (32 de ani), o tanara pasionata de fitness, celebra pe Instagram, a fost muscata de un porc pe o plaja exotica din Bahamas, in timp ce hranea animalele, moment care a fost imortalizat de iubitul ei care o filma.

