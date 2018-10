Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la demisia sefului agentiei forestiere bulgare, Grigor Gogov,…

- Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii ...

- Anunț important facut de autoritațile din Bulgaria.Autoritațile bulgare au anunțat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta țara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews, conform Mediafax. Șapte animale infectate au…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Virusul pestei porcine africane determina tot mai multi gospodari sa-si sacrifice de buna voie porcii din ograda, in speranta ca se vor alege totusi cu ceva in lipsa despagubirilor pe care ar fi putut sa le ia de la Comisia Europeana.

- Autoritatile sanitar-veterinare au fost autorizate sa inceapa vineri eutanasierea porcilor domestici crescuti in gospodariile si fermele private din alte doua localitati rurale din judetul Constanta de pe malul drept al Dunarii, situate la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de municipiul Constanta,…

- Dupa doua luni de la confirmarea primului focar de pesta porcina Africana in judetul Tulcea, autoritatile par a fi scapat situatia de sub control. Cel putin asa spun mai multi specialisti care observa ca in 60 de zile avem deja 8 judete afectate de aceasta boala.