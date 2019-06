Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, unul dintre principalii candidati la succesiunea premierului demisionar Theresa May, a indicat luni ca ar accepta, desi cu parere de rau, o retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord prealabil, dar si-a exprimat speranta ca se va ajunge…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May va insista ca relatia dintre SUA si Marea Britanie „este un parteneriat grozav” insa va preciza ca ar putea fi mai buna de atat, in timpul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump de marti de la Downing Street, relateaza The Guardian potrivit news.roCu…

- Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si pe sotia acestuia, Melania, a decolat de la baza Andrews, de langa Washington, duminica seara, in jurul orei locale 20:45 (00:45 GMT), si este asteptat sa aterizeze pe aeroportul Stansted din Londra in cursul diminetii de luni. Vizita…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului,...

- Presedintele american Donald Trump va participa la un dineu la Palatul Buckingham cu regina Elisabeta a II-a si va avea o intalnire cu premierul in exercitiu Theresa May, in cursul vizitei sale de stat in Marea Britanie care va avea loc luna viitoare, a anuntat vineri casa regala britanica, transmite…

- O petiție care ii cere premierului Theresa May sa anuleze Brexitul prin revocarea Articolului 50 a adunat peste 700.000 de semnaturi și a facut ca site-ul Parlamentului britanic sa cada din cauza numarului mare de accesari. Petiția inițiata in urma cu o saptamana nu a atras prea multe semnaturi, pana…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…