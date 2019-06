Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Saramat, sotul fostei asistente maternale din casa careia a fost luata cu mascatii fetita de opt ani din Baia de Arama pentru a fi data familiei adoptive, sustine ca sotia sa a fost amenintata si obligata de managerul de caz sa semneze ca refuza adoptia.

- Facultatea de Litere din București a demarat o ancheta interna dupa ce deputatul PNL Adriana Saftoiu a povestit, pe Facebook, cum trei studente nevazatoare au fost discriminate. Rectorul Facultații susține, in replica, intr-un comunicat, ca studentele nu s-au adresat conducerii cu aceste plangeri,…

- Un fost angajat al Dedeman Turda a dat societatea in judecata, acuzand ca i s-ar fi scazut salariul pentru abateri necomunicate, in timp ce salariile altor colegi au crescut. Din cauza șicanelor, el... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca in ultimii ani, PSD și Liviu Dragnea sunt mai preocupați sa cultive o relație cat mai buna cu Rusia și nu sunt deloc interesați in recuperarea tezaurului Romaniei. Cițu arata ca PNL va incerca prin intermediul PPE, in Parlamentul European, sa forțeze Rusia la…

- Guvernul american a inregistrat marti primele acuzatii penale impotriva unui distribuitor major de medicamente, Rochester Drug Co-operative Inc (RDC), din cauza contributiei avute de acesta in declansarea epidemiei nationale dedependenta de opioide

- Seful DGA, Catalin Ionita, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa de prezentare a bilantului institutiei, ca sunt nefondate criticile pe care ministrul de Interne, Carmen Dan, le-a adus DGA vineri la prezentarea bilantului MAI pe 2018. „Am facut scrisoarea ca urmare a solicitarii colegilor mei.…

- Primaria Cluj-Napoca este in conflict cu unul dintre cei mai mari producatori de medicamente din tara, la mijloc fiind un proiect imobiliar de 4 milioane de euro. De partea cealalta, expertii administratiei locale spun ca s-a actionat legal, scrie Mediafax.Citește și: Adrian Nastase, REACȚIE…

- Președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, acuza Dispecerul Energetic Național ca nu ii permite sa produca la capacitate, pentru a face loc in piața energiei din import. "Dispeceratul Energetic National...