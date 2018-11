Stiri pe aceeasi tema

- Baronul mexican al drogurilor Hector Beltran Leyva, 56 de ani, detinut din 2014 intr-o inchisoare de maxima siguranta, a murit duminica in urma unei crize cardiace, a anuntat guvernul, citat de AFPpreluata de Agerpres. "Detinutul Hector Manuel Beltran Leyva, cunoscut sub pseudonimul "H", a…

- Seful mafiot mexican Joaquin ‘El Chapo’ Guzman a inceput un “razboi sangeros" pentru a-si proteja “vastul sau imperiu de trafic de droguri", au afirmat procurorii marti, in deschiderea procesului sau, relateaza Agerpres.

