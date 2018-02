Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, si-a dat vineri demisia din functie, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic.Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au…

- "Am intrat la un partid mic, cu oameni foarte mici, care nu au dorit sa creasca. M-am saturat sa fiu intr-un partid care e sluga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oamenii", a comentat edilul. Conform acestuia, el nu isi va pierde mandatul, pentru ca a candidat independent, iar ulterior s-a inscris in ALDE:…

- Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie a demisionat astazi din ALDE. Demisia acestuia a fost confirmata de Daniel Learciu, unul dintre liderii ALDE Constanta. Vrabie demisioneaza dupa ce in sedinta de Birou Permanent Central al partidului din 31 decembrie a pierdut functia de vicepresedinte…

- Continua schimbarile de funcții dupa ce Dragnea și-a promovat noul guvern. Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Țuțuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat…

- Astazi, 2 februarie 2018, la nivelul Organizației PSD Dambovița in cadrul BPJ și CEx-ului se va tranșa situația tensionata dintre președintele CJ, Alexandru Oprea și președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu. Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, se pare ca dorește cu orice preț excluderea…

- Gheorghe Budica, primarul comunei Orbeasca: “Functia aceasta nu este una ca oricare alta” in Politic / – Cat este de bine, domnul Budica, sa fii primar la Orbeasca, cea mai mare aglomerare rurala din Teleorman, gandinti-va prin ce ati trecut in primul mandat si in cei aproape 2 ani din al doilea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- La numai doua zile dupa ce a condus finala mica a Campionatului European de handbal masculin, alaturi de Constantin Din, Sorin Dinu si-a anuntat oficial intentiile de a candida pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romana de Handbal – sectorul masculin. Partida Franta – Danemarca a fost…

- Ionut Stanescu, presedintele HC Dobrogea Sud Constanta, a anuntat ca si a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, ca reprezentant al handbalului masculin.Intr o postare pe Facebook, fostul handbalist mentioneaza:"Dragi iubitori ai handbalului,Ziua de 14 februarie…

- Așa cum spunea și saptamana trecuta , și astazi, presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, susține cu tarie ca PNL sta departe de scandalul din PSD Dambovița ce are drept scop schimbarea din functia de președinte CJ Dambovița a lui Alexandru Oprea. Liderul Marius Caraveșeanu a catalogat aceasta…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a participat astazi, 24 ianuarie 2018, la evenimentele organizate in Piata Tricolorului din municipiul Targoviste, prilejuite de implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, act istoric ce a pus piatra de temelie a statului…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Dupa cum știm pe 26 ianuarie 2018 va avea loc Comitetul Executiv Județean al PSD Dambovița. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi va fi analiza activitații președintelui CJ Dambovița, Alexandru Oprea. Alexandru Oprea nu a ezitat sa vorbeasca despre neințelegerile pe care le are cu președintele…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Președintele CJD Dambovița, Alexandru Oprea, fost secretar executiv al PSD Dambovița a confirmat in cadrul unei emisiuni a postului MDI Post-ul Alexandru Oprea, declarații tranșante despre conflictul cu Adrian Țuțuianu: Nu sunt un „yesman” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Biroul Permanent Județean al PSD Dambovița a decis sa-l numeasca pe Cristian Stan in funcția de președinte executiv al PSD, Post-ul PSD Dambovița: Cristi Stan ii ia locul lui Alexandru Oprea in ierarhia partidului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Procurorul Codrut Olaru a fost ales, vineri, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "În urma deliberarii si numararii voturilor referitor la candidatura depusa de domnul procuror Codrut Olaru, rezultatul este: 10 - DA, 9 - NU. Deci vicepresedinte pentru 2018 - domnul…

- Reprezentantul PPEM Valeriu Ghilețchi a fost ales in funcția de vicepreședinte al Parlamentului, cu votul a 51 de deputați, informeaza NOI.md. Candidatura lui Ghilețchi a fost propusa de Andrian Candu, in urma consultarilor cu fracțiunile parlamentare, a comunicat el. Ghilețchi ii va lua locul colegului…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri, 22 decembrie, Proiectul de hotarare privind demisia lui Iurie Leanca din functia de vicepresedinte a Parlamentului, in baza cererii de demisie. Functia acestuia a fost preluata de catre colegul sau din PEEM, Valeriu Ghiletchi.

- Iurie Leanca și-a depus demisia din funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Un proiect de hotarare in acest sens a fost inclus cu puțin timp in urma pe ordinea de zi și urmeaza sa fie votat in plen.

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a vizitat alaturi de Cristiana Bucur, directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, si de alti reprezentanti ai acestei institutii, mai multe familii dambovitene din comunele Ocnita si Gura Ocnitei,…

- “Domnul Marius Nicoara si-a depus cerere de suspendare înca de ieri (n.red-marti). Ramâne suspendat pâna la finalizarea procedurilor în instanta”, a declarat liderul PNL europarlamentarul Daniel Buda. Ce spune statutul PNL Potrivit Statutului PNL, în…

- Lilian Chișca a fost declarat ciștigator in concursul pentru funcția de vicepreședinte al ANI și va fi propus Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon pentru numirea in funcție, noteaza NOI.md. In cadrul ședinței CI din 06.12.2017 a fost discutat rezultatul testarii la poligraf a candidatului. La…

- Conducerea Companiei de Apa Targoviste Dambovita a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat bilantul activitatii desfasurate in cursul anului 2017. La acesta conferinta de presa au fost invitati: presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, primarul municipiului Targoviste, Cristian…

- Dupa ce acum o luna Teodor Carnaț și Victor Stratila, candidații la șefia Autoritații Naționale de Integritate au fost descalificați din motiv ca nu au trecut testul la poligraf, aceeași soarta a avut și candidatul la fotoliul de vicepreședinte al ANI.

- Colegiul Prefectural Dambovita s-a reunit in sedinta. Lucrarile au fost conduse de prefectul Antonel Jijiie. La aceasta sedinta au mai participat si presedintele CJ, Alexandru Oprea si vicepresedintele CJ, Alin Manole. A fost prezentat si aprobat un Plan de masuri pentru perioada Sarbatorilor de iarna.…

- Autoritatile judetului Dambovita, au primit vizita Excelentei Sale, Yacoub Riad Al Sarraf, Ministrul Apararii al Republicii Libaneze. Prima oprire a avut loc la Consiliul Judetean Dambovita unde gazde au fost presedintele CJ, Alexandru Oprea, vicepresedintele CJ, Alin Manole, prefectul judetului, Antonel…

- Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, si Alin Manole, vicepresedinte CJD, au fost prezenti la sala de sport a Scolii Paul Banica din Targoviste, la festivitatea de acordare a trofeului „Dambovita Profi -Sport”, activitate organizata de Asociatia Judeteana „Sportul pentru toti”…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a efectuat alaturi de vicepresedintele Alin Manole si directorul general al Directiei Infrastructura Locala, Vasile Dinu, o vizita ...

- Daniel Zdranc, consilier județean al PSD Alba, a fost numit, in funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC), funcție cu rang de subsecretar de stat. DECIZIE privind numirea domnului Daniel Liviu Zdranc in functia de vicepresedinte,…

- Consilierul județean din Alba, Daniel Zdranc (36 de ani), a fost numit, in funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC), decizia premierului Mihai Tudose fiind publicata miercuri in Monitorul…

- Liderul Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea, profesorul Constantin Ionescu, a fost ales vicepreședinte al FSLI. Alegerea invațatorului Ionescu a avut loc la Iași, unde s-a desfașurat Conferința Naționala a FSLI Romania, prilej cu care s-a ales și un nou Birou Operativ. De remarcat este faptul…

- In vederea derularii, in bune condiții, a proiectului privind construirea unui centru comercial in municipiul Targoviște, astazi, 21 noiembrie 2017, Consiliul Județean Dambovița a fost gazda unei intalniri de lucru la care au participat atat presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea,…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a participat la Colegiul National „Ienachita Vacarescu” din Targoviste, la festivitatea de deschidere a competitiei de baschet organizata in cadrul proiectului „Baschet – sanatate, educatie, recreere”, proiect finantat nerambursabil de Consiliul…

- Liderul Sindicatului Invațamantului Preuniversitar Buzau, profesorul Ion Dobre, candideaza pentru una din cele 12 funcții de vicepreședinte in cadrul Federației Sindicatelor Libere din Invațamint. La Conferinta de Alegeri a FSLI de la Sinaia sunt prezenti 174 de delegati cu drept de vot. SIP Buzau participa…

- Candidatul Lilian Chișca urmeaza sa parcurga etapa finala, ce ține de testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Testul va avea loc la CNA, iar la urmatoarea ședința a Consiliului de Integritate sa fie deja prezentata incheierea specialistului detectorului comportamentului simulat a…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Numirea lui Florin Ionel Moise in functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Integritate a fost adoptata, luni, de plenul Senatului, cu 64 de voturi ''pentru'', 17 ''impotriva'' si o abtinere. Presedintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc, a anuntat ca in acest for a fost adoptat un raport…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, alaturi de vicepresedintele Alin Manole, parlamentari damboviteni si reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor locale, l-a primit, la Consiliul Judetean Dambovita, pe ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, E.S. Cord…