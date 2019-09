Un kamikaze s-a detonat în apropierea unei baze militare în sudul Filipinelor Un kamikaze care purta abaya a detonat o bomba in afara unei baze militare din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile locale, adaugand ca nu au fost semnalate alte victime, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacurile sinucigase sunt foarte rare in arhipelag, dar acesta este al patrulea din iulie 2018. Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat precedentele trei atacuri.



Intr-un comunicat, armata a indicat ca atacatorul sinucigas care a lovit duminica in insula Jolo ''parea strain'', purtand tinuta traditionala pentru femei abaya. Insa autoritatile nu au fost in masura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

