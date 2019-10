Reprezentantii agentiei pentru Imigrari si Vama (ICE) l-au arestat pe Ahmed Bilalov, care a parasit Rusia dupa ce a fost criticat de Putin pentru intarzierea darii in exploatare a unor facilitati in vederea Jocurilor Olimpice de iarna 2014 de la Soci si depasirea bugetului alocat, scrie Agerpres.

Intr-un interviu acordat in 2013 cotidianului britanic The Guardian, Bilalov a afirmat ca a fost otravit cu mercur cand se afla in Rusia. El a dat de inteles ca a fost tinta agentilor guvernamentali, care au fost acuzati de-a lungul anilor ca ii ucid pe criticii si oponentii lui Putin, otravindu-i…