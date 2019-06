Stiri pe aceeasi tema

- Darren Myers traversa lantul muntos Tararua Range de pe Insula de Nord, atunci cand a luat legatura ultima data cu familia. Excursionistul britanic de 49 de ani, stabilit in Wellington, a fost dat disparut dupa ce nu a reusit sa ajunga la punctul final al traseului sau sambata dupa-amiaza. Cumnatul…

- Un elicopter de mici dimensiuni s-a prabusit, iar trupul neinsufletit al pilotului a fost descoperit, in dupa amiaza zilei de joi, intr-o zona muntoasa greu accesibila din vecinatatea comunei Sapanta, localitate situata in apropierea frontierei de stat romano-ucrainene, a precizat purtatorul de cuvant…

- Noua Zeelanda va pastra vineri, in memoria victimelor atacului asupra moscheilor, doua minute de reculegere si va redifuza pe statiile publice de radio si televiziune chemarea la rugaciune, a anuntat miercuri premierul Jacinda Ardern, citata de EFE. Actiunea va avea loc la implinirea unei saptamani…

- Atacatorul din Noua Zeelanda a calatorit in Romania sau Bulgaria ca un turist onorabil, a declarat la Digi24 expertul in probleme de securitate Iulian Fota. El a explicat ca barbatul nu era pe lista de supraveghere a serviciilor din Australia sau Noua Zeelanda, ba chiar avea si permis de port-arma,…

- Marea Britanie va oferi orice asistența necesara Noii Zeelande, in urma atacurilor armate care au avut loc vineri la doua moschei din orașul Chirstchurch, a declarat duminica premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax Theresa May a purtat duminica…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa, potrivit Agerpres. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat despre moartea celor patru…

- „Decesele, din cate stim, s-au produs in doua locuri, o moschee pe Deans Avenue si o alta moschee pe Linwood Avenue', a declarat comisarul Mike Bush. Totusi, anchetatorii nu sunt siguri de numarul autorilor implicati in aceste incidente, care ar putea fi mai multi. In aceasta zi de rugaciune pentru…