Stiri pe aceeasi tema

- Soferul avea o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 6 iunie, politistii Orasului Harlau au oprit un autoturism pentru control, condus de catre un barbat de 38 de ani, din Harlau. Intrucat acesta emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand…

- Ceea ce se intampla pe șoselele din Romania, in general, nu inceteaza sa surprinda și iata ca, din pacate, nici Campina nu face excepție. O femeie in varsta de 45 de ani, din Campina, aflata la volanul unui autoturism, a intrat intr-un copac aflat pe marginea carosabilului.

- Nimic nu poate fi argumentat in momentul in care conduci un autoturism cu o alcoolemie de 1.18 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul in cauza a fost depistat de politisti azi noapte, in jurul orei 01.50, pe un drum public de pe raza localitatii Lapus. Barbatul, in varsta de 37 de ani, a fost condus…

- Sofer cu 1.15 mg/l alcool pur in aerul expirat depistat, depistat de politisti la volanul unui autoturism Consumul de alcool reprezinta una din cauzele inca frecvente de conturbare a capacitatii de conducere, deși exista tendința de a se subestima rolul sau. Pe raza orasului Viseu de Sus, politistii…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un barbat de 49 de ani, din Craiova, care a condus un autoturism, pe strada Brestei, din localitatea de domiciliu, desi se afla sub influenta alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest, ...

- Prins la volan cu o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat, un barbat de 40 de anidin Sebeș este cercetat de polițiști Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 23.00, polițiștii de siguranța publica din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Lucian Blaga din municipiu, au depistat un barbat de…

- Un șofer in varsta de 29 de ani, din comuna Arbore, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins la volan in stare avansata de ebrietate. El a fost oprit pentru control, ieri, de un echipaj de poliție, in localitatea de domiciliu. Individul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de…

- Marți, 2 aprilie, in jurul orei 12:15, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au identificat un conducator auto aflat sub influența alcoolului. Cel in cauza, un barbat in varsta de 53 de ani, din Florești, fusese implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada…