Un deputat ALDE spune că partidul nu mai are voie să folosească…

"ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii... De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare catre ALDE Romania prin care instiinteaza ca ALDE Romania nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla partidului pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. De cand au primit scrisoarea, cei din conducerea ALDE Romania au tinut-o ascunsa de membrii de partid si nu au luat nicio masura pentru reglementarea situatiei... De aici putem trage simpla concluzie ca cei din conducere nu au avut si nu au nici cea mai mica intentie de a tine in viata partidul!", a dezvaluit deputatul timisean…