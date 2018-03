Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters, conform…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters. Alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului,…

- Anuntul rasunator facut joi de Vladimir Putin in legatura cu noile arme ruse "invincibile" arata ca Moscova "incalca tratatele" privind controlul rachetelor, a reactionat Departamentul de Stat american, scrie AFP.

- Mijlocasul ghanez Thomas Partey si-a prelungit contractul cu Atletico Madrid, aflat pe locul 2 in La Liga, pana in 2023, a anuntat clubul madrilen de fotbal. Partey a disputat in acest sezon 35 de meciuri si a ajuns la un total de 82 in tricoul alb-rosilor. Format la academia lui Atletico,…

- Departamentul pentru armamente a initiat, joi 1 martie, procedura specifica de achizitie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului „Corveta multifuncționala”, conform prevederilor HG nr. 48/2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente Programului de inzestrare…

- Valul de frig care se abate asupra Romaniei poate conduce la inchiderea școlilor. Anunțul a fost facut de Prefectura Giurgiu. Autoritațile anunța temperaturi record inregistrate in aceasta perioada.

- Un cutremur de suprafata s-a produs sambata, cu epicentrul in zona comunei Galbinasi, in apropiere de municipiul Buzau. Potrivit estimarii computerizate a Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea 3,7 pe scara Richter si s-a produs la…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a declarat joi ca a fost retinut de politie in timp ce pleca de la un cabinet stomatologic, relateaza Reuters si dpa. 'Ei ma duc undeva', a scris Navalnii pe Twitter. Anuntul lui Navalnii a fost facut la scurt timp dupa ce seful echipei sale de campanie,…

- Autoritațile oficiale din SUA au acuzat 13 cetațeni ruși și trei entitați juridice rusești de incercarea de a interveni in alegerile prezidențiale din SUA in 2016. Documentul publicat pe site-ul oficial al Departamentului de Justiție al SUA enumera printre inculpați „Agenția de Cercetare pentru Internet“…

- Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey).Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform…

- Celebrul Pat Torpey, unul dintre fondatorii, si in acelasi timp tobosarul, trupei rock Mr Big a murit. In varsta de 64 de ani, el a decedat in urma unor complicatii la boala Parkinson, de care suferea. Anuntul trecerii in nefiinta a tobosarului Pat Torpey a fost facut de ceilalti membrii ai trupei pe…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un barbat a pretins ca este medic și a infectat cu virusul HIV cel puțin 33 de persoane, administrandu-le injecții prin folosirea unor seringi și ace contaminate. Incidentul deosebit de grav a avut loc in India, iar poliția din districtul Unnao il ancheteaza acum pe medicul fals, un barbat pe nume Rajendra…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs duminica in largul coastei de est taiwaneze, la circa 17 kilometri nord-est de Hualien, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 7,8 kilometri,…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- Italia si orasul Milano au sesizat justitia europeana, contestand decizia UE de a muta Agentia Europana a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, a anuntat miercuri Curtea de justitie europeana pe Twitter, relateaza AFP. ”Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o adancime de 191…

- Solistul Bruno Mars a câstigat premiul Grammy la categoria Cântecul anului (Song of the Year) cu piesa "That's What I Like", duminica, în cadrul celei de-a 60-a editii Grammy Awards, într-o ceremonie desfasurata la New York. Acesta este cel de-al cincilea premiu…

- Autoritatile din Alaska au emis o avertizare de tsunami dupa ce un seism foarte puternic, de magnitudine peste 8 pe Richter a zguduit coasta. Potrivit National Tsunami Warning american, un val seismic urmeaza sa atinga coasta. Seismul a avut loc la ora 9h31min UTC (ora locala 0h31min). Potrivit datelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,2 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Autoritatile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru British Colombia si Alaska. Seismul s-a produs la ora locala…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri. Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5,…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa îsi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Mișcarea telurica s-a produs la ora 09.18 GMT, intr-o regiune de coasta a statului Peru, la o adancime de 12 kilometri. Epicentrul s-a aflat in Lomas, o localitate din Arequipa, regiune din sud. Un mort, zeci de raniți și peste 150 de locuințe daramate, in urma seismului.

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs sambata in Oceanul Pacific, la circa 158 de kilometri sud-est de Insulele Solomon, a informat Institutul american de geofizica (USGS) citat de Xinhua si Reuters. Epicentrul seismului care a avut loc in jurul orei locale 22:30 a fost stabilit la…

- Masuri pentru reducerea birocrației din sistemul sanitar Președintele CNAS, Laurențiu Mihai. Foto: Marilena Frâncu. Autoritatile sanitare vor ca în urmatoarele trei luni sa finalizeze toate modificarile legislative care vor reduce birocratia din sistemul sanitar. Anuntul a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Anul acesta ar putea aduce finanțarea necesara pentru cel mai aparte parc din județul Timiș. Este vorba de nu mai puțin de 32 de hectare de teren, majoritatea impadurite cu specii deosebite de arbori. Ne referim la parcul din Buziaș, unde s-a plimbat insuși imparatul Franz Joseph al Austriei, iar Nicolae…

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Un politist a fost ucis, luni, in timpul protestelor fata de situatia economica dificila din Iran si a Guvernului de la Teheran. 13 oameni si-au pierdut pana acum viata in violentele izbucnite saptamana trecuta la Mashhad, al doilea oras iranian, si care s-au raspandit rapid in toata tara.…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Barbatul care a intrat cu mașina în trecatori la Melbourne, în Australia a ranit în total 19 persoane, însa autoritațile nu trateaza acest caz ca pe un atac terorist. Atacatorul în vârsta de 32 de ani este un australian de origine afgana, care are un trecut…

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 a lovit joi regiunea Kubandan, in sud-estul Iranului. Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, transmite AFP. Epicentrul seismului produs la ora locala 20:34 (17:04 GMT) se situeaza la aproximativ 140 kilometri nord de Kerman, conform…

- Un sofer de taxi suspectat ca a ucis-o pe o britanica ce lucra la ambasada tarii sale la Beirut a fost arestat luni de catre fortele de securitate libaneze, potrivit agentiei oficiale libaneze ANI, relateaza AFP. Rebecca Dykes a fost gasita moarta sambata seara, pe marginea unei autostrazi, la nord…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 2.8 pe scara Richter și cu adancimea de 81.6km s-a produs in jurul 01:01:49, in judetul Vrancea. Reamintim ca zilnic, in aceasta saptamana, Vrancea a fost zguduita de cutremure. In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea cu magnitudini…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marți in provincia Kerman din sud-estul Iranului, au anunțat companiile publice de mass-media din aceasta țara, citate de Reuters. Oficialii iranieni nu dețin deocamdata informații despre posibile victime și raniți in urma acestui seism. Cutremurul de pamant…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs la 00.15, în România. Informatia a fost transmisa de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 158.981 km, în apropierea urmatoarelor…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...