Un cuplu de pinguini gay pare să fi adoptat un ou Un cuplu de pinguini gay este pe cale sa aiba un pui adoptat, intr-una din cele mai adorabile vești ale saptamanii. Pinguinii Skipper și Ping au adoptat un ou, dupa multe incercari anterioare de a cloci pietre, dupa cum relateaza Digi 24 . Skipper și Ping au ajuns de la o gradina zoologica din Hamburg la una din Berlin in aprilie. De atunci, ingrijitorii au observat ca cele doua animaluțe au ajuns sa formeze un cuplu homosexual, potrivit purtatorului de cuvant al gradinii zoologice, Maximilian Jager. Cateva luni mai tarziu, in iulie, cei doi pinguini au primit o șansa reala de a fi parinți. O… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

- Skipper si Ping sunt dornici sa aiba un pui al lor si au incercat chiar sa cloceasca peste si pietre, a declarat purtatorul de cuvant Maximilian Jager pentru ziarul Berliner Zeitung. El a spus ca cei doi pinguini au adoptat un ou, care a fost abandonat de singura femela a speciei de la Zoo, si "se comporta…

