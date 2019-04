Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 1 an si 10 luni a ramas paralizat pe viata, dupa ce s-a inecat cu o felie de mar pe care a primit-o la cresa. Familia baietelului este in continuare socata de cele intamplate, iar mama lui si-a dat demisia de la serviciu pentru a fi alaturi de el.

- Fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999 a acordat un interviu postului de radio Europa Libera din Chișinau, unde au discutat despre UE, Brexit corupție și despre distanța dintre Republica Moldova…

- O scrisoare trimisa de o fetița din Londra, Marea Britanie, prețședintelui Consiliului European, Donald Tusk, pe care acesta a publicat-o pe contul sau de pe rețeaua de socializare online Instagram, a devenit virala pe Internet."Draga, domnule Tusk. Locuiesc in Marea Britanie.

- O „rozatoare rotunda”, care probabil avea cateva kilograme in plus de la „sarbatorile de iarna” a fost salvata de pompieri, dupa ce a ramas intepenita intr-un capac de canalizare, relateaza New York Post, informeaza Mediafax.Citește și: VIDEO - Incendiu PUTERNIC in Marea Britanie: flacarile…

- Jocul „Momo”, care incurajeaza copiii sa se sinucida, a devenit tot mai cunoscut in Marea Britanie. Provocarile jocului au provocat deja o serie de decese in intreaga lume. Este vorba despre o...

- O tanara din Marea Britanie care a intrat in coma dupa ce a mers la o culcare cu o durere foarte mare de cap s-a trezit, dupa 4 zile, avea sa descopere faptul ca a dat naștere unei fetițe, fara ca ea sa știe ca este insarcinata. Ebony Stevenson, o adolescenta de 18 ani, a... View Article

- Un copil de doar doi ani de zile, care era dus la un club privat din Timișoara ce funcționa pe post de creșa, a fost batut, in urma cu cateva luni, de o ingrijitoare de 33 de ani, care este nimeni alta decat fiica fostului internațional Iosif Rotariu, Romina.

- O romanca, mama a unui copil de un an, a ajuns intr-un centru de detenție din Marea Britanie dupa o serie de furturi pe care le-a comis. The post Romanca, mama a unui copil de 1 an, filmata la furat in Liverpool appeared first on Renasterea banateana .