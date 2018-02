Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Știinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a organizat pentru studentii care se pregatesc sa devina viitori profesori o sesiune de formare practica, in perioada 16 -19 februarie 2018,la Centrului de Formare Continua al Universitatii ...

- Aula Moldova a Universitații „George Bacovia” din Bacau a fost vineri dupa-amiaza, incepand cu ora 16.00, neincapatoare pentru mulțimea de participanți la conferința științifica pe care a susținut-o prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale…

- In imagini surprinse de televiziunea AP apar ofiteri inarmati ascuzandu-se dupa cladiri si pe un acopris. Politisti mascati, unii inarmati cu pusti automate, si-au indreptat armele catre o cladire din Place Saint-Denis. Zona a fost survolata de un elicopter de politie, potrivit news.ro.Incidentul…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Belgia ca personalul din transportul public de calatori din Bruxelles a anuntat intrarea in greva, astfel incat reteaua de transport va fi puternic perturbata incepand cu dupa-amiaza zilei de 19 februarie.

- Pana in decembrie anul trecut, postul era ocupat de catre profesorul Bogdan Maleo. Acesta a fost gasit mort in propria casa alaturi de sotia sa. Conf.dr. Ioan Milica, directorul Departamentului de Romanistica, Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii si Literatura comparata, al Facultatii de Litere, si prof.dr.…

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit cu succes, in premiera, sa reprogrameze celule B in celule T functionale in corpul unor organisme vii, aceasta procedura fiind utila in cadrul imunoterapiei impotriva tumorilor si a SIDA, relateaza miercuri agentia Xinhua. Cercetarea a fost…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Tara care a interzis utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt trase pe dreapta Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta. Conform…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- 83% dintre suceveni considera oportuna transformarea Parcului Șipote intr-o zona de agrement. Asa rezulta dintr-un studiu realizat de cei de la Facultatea de Silvicultura din cadrul Universitatii « Stefan cel Mare » pe un eșantion probabilistic de 305 suceveni, cu varste de peste 20 de ani, studiu care…

- La finele lunii ianuarie, vreme de doua saptamani, 12 studente de la Haute Ecole Lucia de Brouckere din Bruxelles, Belgia, insotite de profesoarele Elisa Obradovic si Michele Verlaeken, au fost oaspeti ai Centrului Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) „Sf. Andrei" Gura ...

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) vrea sa-si imbogateasca oferta educationala prin infiintarea unui nou program de studii de licenta - „Media digitala".In aceasta luna, Senatul USV a emis o hotarare prin ...

- La finele saptamanii trecute, Facultatea de Stiinte ale Educatiei (FSE) din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a gazduit conferinta "Management educational in sistemul de invatamant britanic", la care au conferentiat Judith Roach (bussiness manager) si ...

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Nicolae Stanciu a vorbit pentru prima data dupa transferul la Sparta Praga din aceasta iarna. Cehii l-au cumparat de la Anderlecht in schimbul a 5 milioane de euro și procente dintr-un eventual transfer. "In aceasta seara plec din Bruxelles la Praga. Ma bucur ca plec de la Anderlecht, eu am cerut sa…

- Carles Puigdemont a afirmat ca, datorita noilor tehnologii, poate conduce Catalonia de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press. Anunțul lui Puigdemont…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Cu ocazia Zilei Culturii Nationale si implinirea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, luceafar al poeziei romanesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei,Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii ”Constantin Brancusi” din Targu Jiu, a organizat o serie de activitati…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily, potrivit AGERPRES. Citeste si: Kelemen…

- Belgia a implementat inca din prima zi a acestui an restricții dure de circulație pentru automobilele poluante. Astfel, mașinile dotate cu motoare diesel non - Euro și Euro 1 nu mai au dreptul sa circule pe teritoriul a 19 comune din zona regiunii Bruxelles, scrie Profit.ro, citat de b1.

- Vehiculele similare, pe benzina, vor mai putea circula doar pana la 1 ianuarie 2019. Tot la acea data vor fi interzise autoturismele cu motoare Euro 2, inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2001. Toata regiunea este monitorizata, pentru ca mașinile sa poata fi identificate ușor și aplicate sancțiunile.…

- Vila Hygeia este resedinta pentru seniori, proiectata impreuna cu Scoala Postliceala sanitara Hygeia si profesori universitari de la Facultatea de Stiinte de Ingrijire din Heidelberg/Germania. Read More...

- Fara romani, in Anderlecht – Gent, meci contand pentru etapa a 21-a din Belgia. Partida s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0 (gol Sofiane Hanni, minutul 77). Antrenorul Hein Vanhaezebrouck nu i-a trecut nici macar pe banca de rezerve pe Nicușor Stanciu și pe Alex Chipciu, romani care au o situație…

- Rocile vulcanice spongioase de pe Marte au absorbit o parte din apa de pe aceasta planeta, de-a lungul erelor geologice, conform concluziilor unui nou studiu realizat la Universitatea Oxford, transmite AFP.Rezultatele acestui nou studiu completeaza tabloul disparitiei apei lichide de la suprafata…

- Procesul in Belgia al lui Salah Abdeslam cu privire la implicarea sa intr-un schimb de focuri la Forest, in martie 2016, a fost amanat luni cu sapte saptamani, dupa ce avocatul sau a cerut mai mult timp sa pregateasca apararea clientului, relateaza Reuters. Intr-o scurta sedinta, luni dimineata,…

- 12 romani care fac parte din doua bande de hoti rivale s-au rafuit intr-o statie de metrou din Bruxelles. Altercatia a fost extrem de sangeroasa, un tanar de 29 de ani pierzandu-si viata, iar alti doi ajungand in stare extrem de grava la spital.

- Lorand Silye, lector universitar la Facultatea de Biologie si Geologie a UBB, este distins vineri, 15 decembrie, cu Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci de Academia Romana. Distinctia i se acorda geologului pentru o ampla cercetare despre fosile de acum 12 milioane de ani din sudul Transilvaniei, fosile…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- Mult contestatele modificari aduse Legilor Justitiei au starnit interesul specialistilor de la Bruxelles. Avocatul Florin Mihut, specialist in drept european si membru al Baroului din Bruxelles, a realizat o analiza, publicata pe blogul jurnalistului Radu Tudor, in legatura cu modificarile aduse…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Oficiul Alianței Nord-Atlantice, deschis pe 8 decembrie la Chișinau, nu încalca neutralitatea Republicii Moldova. Oficiul este o misiune diplomatica ce are drept scop informarea cetațenilor despre NATO. Afirmația a fost facuta de catre Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetari…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, venit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a incheiat joi manifestatia organizata la Bruxelles de simpatizantii separatistilor…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Fostul lider al Cataloniei Carles Puigdemont a afirmat miercuri ca atat el cat și alți patru membri ai fostului sau cabinet intenționeaza sa ramana "pentru moment" in Belgia, dupa ce Spania a anunțat in ajun ca retrage mandatul de arestare european care ii vizeaza, relateaza Reuters. …

- Luni, 4 decembrie, incepand cu ora 10.00, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui conferința cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie”, susținuta de profesorul emerit Sorin Cristea, de la Universitatea București. Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe ale Educației. In…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza luni, 4 decembrie, de ora 10.00, in Aula Corpului E, conferinta cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie", sustinuta de prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la ...

- Dumitru Costin, secretarul general al AFAN (Sindicatul fotbalistilor din Romania) a participat zilele acestea la Comitetul sectorial pentru fotbal care a avut loc la Comisia Europeana de la Bruxelles din Belgia. La aceasta intalnire au participat mai mulți reprezenți de la UEFA, dar și trimișii celor…