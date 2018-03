Un caz Iovan agita apele in Bulgaria. Populatia protesteaza in apararea medicului care a ucis un hot in propria locuinta

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- Ivan Dimitrov, medic anestezist, a fost arestat de Parchetul din Plovdiv pentru 72 de ore si pus sub urmarire pentru uciderea unui țigan de 38 de ani,, care i-a spart casa. Daca va fi gasit vinovat, Dimitrov ar putea primi o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare.

- Mii de oameni au participat luni la un mars la Plovdiv, al doilea oras din Bulgaria, pentru a cere eliberarea unui doctor acuzat ca a omorat un presupus spargator rom, demonstrantii sustinand ca medicul a actionat in legitima aparare, relateaza Reuters. Protestele exprima frustrarea multor oameni…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau au ajuns la locul anunțat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- Comisia Europeana a decis pe 1 martie sa acorde Marca Patrimoniului european la 9 situri ce marcheaza sau simbolizeaza lupta pentru istoria, integrarea, idealurile și valorile europene. Ceremonia de acordare a marcii va avea loc la 26 martie la Plovdiv, in Bulgaria. Cele 9 situri sunt: Leipzig’s Musical…

- Locuitorii de pe Valea Buzaului au, incepand de joi, o noua unitate spitaliceasca aproape de casa in locul fostului spital din localitatea Parscov, inchis in aprilie 2011 pe vremea guvernarii Boc. Noua unitate medicala inaugurata la 1 Martie este o secție a Spitalului Județean Buzau care va fi destinata…

- Jurnalistul de investigație in varsta de 27 de ani Jan Kuciak și prietena lui au fost gasiți duminica seara impușcați in locuința lor din orașul Velka Maca, la est de capitala Bratislava.

- Caz fara precedent... Un jurnalist de investigatii a fost împuscat mortal în locuinta sa din orasul slovac Velka Maca, în urma unui atac despre care se crede ca are legatura cu anchetele sale privind evaziunea fiscala, informeaza site-ul cotidianului The Washington…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter s-a produs in Bulgaria, la 17 km de Plovdiv, joi dimineața. Epicentrul a fost la 17 km sud de Plovdiv. Potrivit stiri.tvr.ro, cutremurul a fost resimțit...

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- Congresul PSD din luna martie se anunța unul extrem de involburat, pentru ca doi dintre greii PSD care au avut conflicte recente cu Liviu Dragnea, Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu, și-au anunțat candidaturile la funcții de conducere in PSD, la acest Congres.„Nu am candidat in anul 2015…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Zilele trecute, un brașovean in varsta de 62 de ani care plecase la cumparaturi a avut parte de o surpriza neplacuta la intoarcere. In momentul in care s-a intors de la cumparaturi, proprietarul, care locuiește singur, a gasit ușa apartamentului descuiata și a dat nas in nas cu unul din cei doi hoți…

- Un incendiu, soldat cu moartea unui barbat de 70 de ani, a avut loc la o baraca improvizata de pe strada Marginașa, din Cluj-Napoca.”Ca urmare a solicitarii primite, în cusul serii trecute, pentru stingerea incendiului izbucnit la o baraca improvizata pe str. Marginașa, din…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum, citat de Rador. „Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Esmond Bradley Martin, unul dintre cei mai importanți anchetatori ai comerțului ilegal cu fildeș și corn de rinocer a fost ucis in Kenya. Activistul, in varsta de 75 de ani, a fost gasit ]njunghiat in casa lui Nairobi.

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Locuitori din Alba Iulia atrag din nou atentia asupra unor drumuri de pamant din orasul “smart”. Printre zonele cu probleme din municipiu se numara și Dealul Furcilor, unde, pe strada Izvorului, dupa mai bine de 2 ani de amanari, gropile au devenit mai mari și mai adanci. Reprezentantii Primariei spun…

- Un barbat de 58 de ani, din comuna Dorna Arini, judetul Suceava, si-a dat foc in interiorul casei in care locuia pentru ca sotia nu i-a mai dat de baut. Locuinta a ars in intregime, cadavrul carbonizat al proprietarului fiind identificat de pompierii care au stins flacarile.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, Mike Pompeo, s-a vazut nevoit sa vina cu explicatii dupa ce presa a relatat ca sefii serviciilor ruse de informatii interne si externe - FSB si SVR - au fost recent in vizita in SUA, in contextul in care directorul SVR este vizat de sanctiuni…

- Fondatorul celebrei companii Ikea, Ingvar Kamprad, a murit , sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în casa sa din Smaland, a anuntat compania, citata de BBC.Compania a transmis ca Ingvar Kamprad "a murit pasnic la domiciliu, în data de 27 ianuarie", adaugând ca…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Noaptea trecuta, un barbat a ars de viu in propria casa. Locuința sa și casa vecina au fost curprinse de flacari. Trupul barbatului a fost gasit de catre pompieri dupa lichidarea incendiului.

- Moldovenii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria urmeaza sa țina cont ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 15-16 ianuarie 2018, 15 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tirnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia…

- Mai multe incendii au izbucnit in noaptea de sambata spre duminica in Maramureș. Pompierii din Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Mare și Borșa au intervenit pentru stingerea focului și pentru salvarea bunurilor. In jurul orei 2.00 s-a dat alarma cand focul a izbucnit la o cladire situata in spatele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, pentru perioada 13-14 Ianuarie 2018, 8 regiuni: Montana, Vrața, Loveci, Gabrovo, Pazardjik,…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Locuitori din nord-vestul Bulgariei strang semnaturi pentru o declaratie privind separarea regiunilor Vidin, Vrata si Montana de restul tarii, ei sustinand ca doresc fie autonomie, fie alipirea la Romania, relateaza miercuri postul de televiziune bulgar NOVA, citat de novinite.com, informeaza AGERPRES…

- Locuitorii a trei judete din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare a populatiei in vederea obtinerii autonomiei sau a unirii cu Romania, nemultumiti de coruptia din tara lor, potrivit...

- La scurt timp dupa ce Alexandru Arsinel a iesit la rampa cu declaratii despre doctorul care i-a facut transplantul de rinichi, Oana Roman a comentat reactia actorului si a spus ca a gresit enorm pentru afirmatiile facute in acest dosar controversat in care apare numele doctorului Mihai Lucan. Va reamintim…

- Actorul Alexandru Arsinel sustine ca nu cunoaste nimic despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, afirmand ca se profita de notorietatea sa de persoana publica. Arsinel spune ca nu a contat numele sau in prioritatea transplantului, ci starea grava de sanatate, adaugand ca aprinde lumanari la biserica…

- Organizatorul acestui „referendum" la nivel local, Boris Kamenov, a declarat pentru presa din tara sa ca dupa obtinerea independentei cele trei judete vor sa adere la Romania. Conform televiziunii NOVA, locuitorii din judetele Vidin, Vratsa si Montana spun ca vor sa scape regiunea de coruptia din tara.…

- Trei judete din Bulgaria vor sa se uneasca cu Romania: "Nu ar trebui sa fim partasi la coruptie" Locuitorii din trei judete din Bulgaria ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul…

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative.

- Locuitorii din trei judete din nord-vestul Bulgariei, nemultumiti de coruptia din tara lor, ar vrea sa organizeze o consultare a cetatenilor in vederea obtinerii autonomiei in cadrul Bulgariei ori a unirii cu Romania, a declarat Boris Kamenov, initiatorul acestei initiative. Kamenov a…

- Conform televiziunii NOVA, locuitorii din județele Vidin, Vratsa și Montana spun ca vor sa scape regiunea de corupția din țara. „Locuitorii din nord-vest sunt recunoscuți ca luptatori. Populația acestei regiuni a organizat revolta impotriva Imperiului Otoman, precum și așa-numita revolta Septembrie…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Apșa de Jos, un sat românesc din regiunea Zakarpatie (Maramureșul Istoric – n.red) este cea mai bogata localitate rurala din Ucraina. Locuitorii își construiesc adevarate castele, în loc de case, iar arhitectura acestora impresioneaza pe toata lumea. Nu exista…

- In aceasta dimineata procurorii DIICOT au descins la locuinta medicului chirurg Mihai Lucan din Cluj. Potrivit www.ziardecluj.ro, in aceeasi casa locuieste si fiul medicului, Ciprian Lucan, tot cadru medical. ...

- Arheologii care au excavat un mormant medieval din Bulgaria au descoperit un corp neidentificat cu o sageata in piept. Acesta se afla in Plovdiv, un oras din sudul tarii, si dateaza din secolul XI sau XII.

- Agresata fizic si jefuita in propria locuinta. Este drama prin care a trecut, aseara, o locuitoare, in varsta de 72 de ani, a orasului Criuleni.Un necunoscut a intrat, in jurul orei 21:00, in curtea victimei si a impus-o sa intre in casa si sa-i dea banii.

- O femeie de 37 de ani s-a ales cu arsuri pe 60% din suprafața corpului, dupa ce a incercat sa incendieze propria locuința. Se pare ca vecinii au intervenit la timp și au salvat locuința, insa femeia a fost grav ranita.

- Este doliu in lumea literara romaneasca. Poetul si traducatorul Radu Carneci s-a stins din viata la 89 de ani, in locuinta sa din Bucuresti. Radu Carneci a avut o activitate de peste 60 de ani si a fost considerat unul dintre cei mai profunzi creatori de poezie de dragoste din literatura romana, scrie…

- Bulgaria a irosit deja circa 2 miliarde de leva pentru edificarea guvernarii electronice si, cu toate acestea, nu a inaintat foarte mult. Estonia, care este lider european in ceea ce priveste guvernarea electronica, a ajuns la succesul sau cu fonduri de 20 de ori mai putine, cu modesta suma de 25 de…