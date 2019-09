Un candidat şi-a anunţat RETRAGEREA din cursă pentru Cotroceni Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a renuntat sa mai candideze independent pentru functia de presedinte al Romaniei. El a declarat, pentru Agerpres, ca in zilele in care s-a ocupat de strangerea de semnaturi a reusit sa inteleaga realitatea din societatea romaneasca si sa constate ca jumatate dintre cetateni nu mai sunt interesati de ceea ce intampla in prezent. "Am renuntat la ideea de a mai candida ca independent la functia de presedinte al Romaniei. Este cea mai buna decizie pe care am luat-o, asa cum cred ca la fel de buna a fost si cea prin care am decis sa intru in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

