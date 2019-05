Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca nici vremea extrema nu i-a oprit pe cei de la USR-PLUS sa susțina mitingul in Parcul Izvor. Unii oamenii sunt imbracați cu pelerine de ploaie, in timp ce alții sunt imbracați gros și cu umbrele in mana pentru a putea participa la manifestație. Alianța 2020 USR-PLUS a transmis in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vijelii pentru Capitala, valabila pana la ora 17:30. Potrivit ANM, intre orele 16:40 - 17:30, in zona...

- Furtuna abatuta in aceasta seara asupra Capitalei a produs deja pagube si era cat pe ce sa faca si victime. Concret, sase copaci s-au prabusit, iar unul dintre ei a cazut peste o Dacia Logan pe strada Mircea Vulcanescu.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare nowcasting, cod roșu de furtuna, pentru județele Ialomița și Calarași, valabil pana la ora 18.30. Astfel, potrivit meteorologilor, se vor semnala urmatoarele fenomene: vant cu peste 100...110 km/h, cu aspect tornadic; grindina de mari…

- CFR CLUJ - FCSB // Ioan Hora (30 de ani) e anunțat titular in partida de duminica de pe terenul lui CFR Cluj, de la ora 21:00, și spune ca se gandește doar la victorie. Atacantul le-a raspuns și contestatarilor sai. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Controale drastice ale ANSVSA in industria peștelui. Mai multe unitați au fost inchise. In perioada 11 martie – 5 aprilie 2019, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor impreuna cu reprezentantii Inspectoratelor de Politie judetene, si, respectiv, al municipiului Bucuresti au…

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…