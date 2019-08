Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar barbat din Marea Britanie s-a ales cu arsuri de gradul trei si autoturismul i-a luat foc dupa ce un dispozitiv pentru vapare i-a explodat in buzunar in timp ce se afla la volan, informeaza duminica Live Science, care citeaza presa britanica. Will Hawksworth, 24 de ani, se intorcea…

- Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Arad, pe DN 7, in zona localitatii Lipova. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar vehiculul s-a izbit de o autoutilitara. Un barbat de 37 de ani, cetatean bulgar, a condus un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 7,…

- Politia poloneza a arestat joi un barbat care a parasit Marea Britanie chiar inainte de a fi condamnat pentru crearea unei ample retele de trafic de persoane fortate sa lucreze in conditii de sclavie, transmite AFP.

- Scotland Yard-ul a fost solicitat in Latchmere Road, in Battersea, la ora locala 02:45 pm, ora la care victima a fost transportata la spital dupa atac. Deocamdata, nu s-a facut nicio arestare legata de acest eveniment. In urma atacului, mai multe strazi din zona in care s-au petrecut faptele…

- Astazi dupa amiaza s-a rasturnat o barca cu doua persoane pe raul Olt, in zona pompelor, intre localitatile Harman si Bod. Una dintre persoane a reusit sa se salveze, urcandu-se in barca si, totodata, l-a agațat cumva pe barbatul care era in pericol sa se inece. Pentru salvarea celei de-a doua persoane…

- Astazi dupa amiaza s-a rasturnat o barca cu doua persoane pe raul Olt, in zona pompelor, intre localitatile Harman si Bod. Una dintre persoane a reusit sa se salveze, urcandu-se in barca si, totodata, l-a agațat cumva pe barbatul care era in pericol sa se inece. Pentru salvarea celei de-a doua persoane…

- Cele doua avioane usoare s-au lovit in aer, in regiunea olandeza Brabant, transmite Mediafax. Unul dintre avioane, de tip Piper Super Cub, s-a prabusit pe un camp in urma coliziunii. Pilotul si o alta persoana aflata la bord au murit in urma accidentului. "Cele doua persoane aflate…

- O adolescenta din Carolina de Nord, SUA, a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost atacata de un rechin și s-a ales cu rani la nivelul brațelor, picioarelor și mainilor, scrie digi24.ro.Fata in varsta de 17 ani a fost atacata in zona Atlantic Beach, din Carolina de Nord.