- Un barbat din Noua Zeelanda a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare dupa ce a distribuit un videoclip care conținea imagini de la atacurile din luna martie de la doua moschei din Christchurch, in urma carora 51 de oameni au fost uciși, scrie Mediafax, citand France 24.

- Politia neozeelandeza a arestat un barbat marti la Christchurch dupa informatii privind o posibila amenintare cu bomba in oras, unde 50 de persoane au fost ucise in atacuri comise de un barbat inarmat...

- Decizie finala la Curtea de Apel pentru un barbat din Alba, care a intrat ilegal pe contul de Facebook al unei foste prietene. In prima instanța, Tribunalul Alba l-a condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, dar barbatul a atacat decizia la instanța superioara. La apel, barbatul a invocat ca…

- Ramasitele a doua persoane asasinate in atacul asupra musulmanilor de la 15 martie din Christchurch, in Noua Zeelanda, au ajuns in India, incepand astfel procesul repatrierii cadavrelor victimelor, au anuntat luni autoritatile indiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Mike Pence:…

- Un barbat de 37 de ani a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a provocat un accident mortal. Acesta se urcase la volan fara ochelarii de vedere si a lovit cu vehiculul o femeie care traversa pe trecerea de pietoni.

- Primele funeralii a doua victime ale atacului terorist din 15 martie asupra a doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, au avut loc miercuri dimineata, informeaza dpa preluata de Agerpres. Conform informatiilor publicate de mas-media locala, corpurile neinsufletite depuse la Memorial Park…