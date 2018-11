Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, un cetatean a sunat pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 semnaland faptul ca un barbat cu care acesta se alfa in padure pe raza comunei Prigoria, satul Negoiești, a fost lovit grav de o bucata ...

- Un barbat, de 69 de ani, din Targu Jiu, a cazut astazi de pe bicicleta, pe panta care urca din Dragoieni catre Preajba. A suferit leziuni. La fata locului s-a deplasat o ambulanța. Polițiștii efectueaza cercetarea la fața locului, urmand ...

- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit în stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.

- Un barbat a fost ranit grav, fiind in stare de inconstienta, dupa ce a fost lovit, miercuri, de un copac care a cazut, in Targu Mures, municipiu aflat sub avertizare cod galben de ploi si vant.

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 18, in localitatea Ciocanesti, pe fondul consumului de alcool și a vitezei neadaptate la conditiile de drum, un barbat de 31 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a efectuat manevra de depasire a autoturismului condus regulamentar de un barbat de 57 de ani, din…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu a inceput o ancheta in cazul unui barbat cazut in fata unitatii medicale si lasat fara asistenta de specialitate. Batranul a fost gasit pe jos de o tanara si de mama acesteia, ...

- Un barbat, de 50 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, a ajuns la spital duminica, dupa ce a cazut de la balconul unei pensiuni din zona turistica Ranca, judetul Gorj. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului ...