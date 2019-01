Stiri pe aceeasi tema

- Doi ani de inchisoare cu suspendare, dar sub supraveghere, este sentinta primita de un tanar din judetul Alba, dupa ce o instanta l-a gasit vinovat pentru ca a intrat in contul de Facebook al iubitei sale.

- Un barbat din Braila a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca in luna mai a anului trecut a jignit mai multe persoane pe Facebook. Barbatul a contestat amenda la Judecatoria Braila, dar instanta a decis sa mentina pedeapsa, scrie Mediafax. Decizia Judecatoriei Braila de la finalul anului trecut…

- Judecatorii l-au condamnat pe un medic primar chirurg pentru luare de mita, dupa ce acesta a fost prins in flagrant delict cand primea bani de la o pacienta pentru mentiunile pe care le facuse in fisa de internare a acesteia.

- Judecatorii l-au gasit vinovat pe pianistul Razvan Dragus de constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de intrumente de plata electronica, detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod…

- Curtea de Apel Craiova s-a pronuntat in dosarul in care trei fosti sefi din Complexul Energetic Oltenia au fost acuzati de abuz in serviciu. Judecatorii din Craiova au mentinut sentinta de la Tribunalul Gorj, prin care Laurentiu Cio...

- Fostul ministru de Interne Gabriel Berca condamnat definitiv, in 14 decembrie 2017, la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, a fost pus in libertate ca urmare a deciziei Tribunalului Vaslui.

- Judecatori noi pentru omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare. Ieri, Curtea de Apel Constanta a admis, ca fondata, cererea de recuzare a judecatorilor Andreea Ianca si Dan Iulian Nastase formulata de apelantul…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Horea a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat. Padurean Nicolae este acuzat ca a lovit intentionat cu masina trei persoane care se deplasau pe strada. Scandalul a avut loc in 27 august 2017. Potrivit anchetatorilor,…