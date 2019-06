Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a deschis focul duminica, asupra unui barbat imbracat intr-o mantie in stil nord-african, care amenința personalul militar cu un cuțit in orasul Lyon, a anuntat poliția și procuratura locala, potrivit Reuters citat de Mediafax.

- Un barbat a atacat un politist, dupa care a fost ”neutralizat” prin impuscare de alt membru al fortelor de ordine, marti, in arondismentul al XV-lea la Paris, relateaza news.ro.Politistul a fost ranit de barbat, care i-a aplicat lovituri cu un cutit, pe rue de la Convention, in arondismentul…

- Un bucurestean in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental in timpul unei partide de vanatoare, vineri, pe un fond de vanatoare din comuna Vidra, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin apel 112 am, fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca, in…

- Un gigant din industria modei și a produselor de lux din Franța, Kering, a anunțat ca a decis sa angajeze doar manechine cu varsta peste 18 ani pentru prezentarile de moda și ședințele fotografice organizate pentru diersele sale marci și branduri, incepand din anul 2020. „Suntem conștienți de influența…

- Judecatorii ieseni au analizat zilele trecute patru mandate europene de arestare emise de autoritatile din Franta. Tot atatea persoane de etnie roma, toate originare din judetul Vaslui, au fost arestate la Iasi, acestea fiind acuzate de mai multe infractiuni comise in dauna statului francez, prin intermediul…

- Un jandarm aflat in timpul liber a imobilizat un barbat care flutura un cuțit in fața unor cetațeni cu care se certa in Piața Centrala. Astfel, jandarmul, aflat in timpul liber, a aplanat un conflict in desfașurare in Piața Centrala din municipiul Buzau. In timp ce se afla in Piața Centrala la cumparaturi,…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat duminica dimineata de un tramvai de pe linia 27. Totul s-a intamplat pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei, informeaza Brigada...