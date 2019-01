Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 39 de ani, din județul Caraș Severin, a intrat cu mașina, sambata noaptea, in interiorul Urgenței Spitalului din Craiova. Deocamdata nu se știe daca gestul barbatului a fost sau nu intenționat. Nu s-au intregistrat victime dintre pacienții spitalului, transmite Mediafax.Potrivit…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au organizat joi, 27 decembrie, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul alimentatiei publice, in orașul Filiași. Politistii au verificat sapte ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat in varsta de 59 de ani se afla la volanul unui autoturism pe DN 55, iar la un moment dat, in localitatea Teasc, a pierdut controlul si masina a intrat intr-un cap de pod. In autoturism se mai aflau o femeie de 52 de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe Calea Bucuresti. "Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care se deplasa pe Calea Bucuresti. "Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor…

- Tragedie pe sosea. Patru persoane, printre care si doi copii, au murit intr-un accident cumplit Patru persoane, printre care si doi copii, de 10 si 14 ani, au murit in urma unui accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost…

- Politistii au fost sesizati duminica dimineata cu privire la faptul ca usa locuintei barbatului decedat in accidentul de langa Calafat a fost fortata si s-a patruns in interior, de unde au fost sustrase bunuri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, citati de News.ro.…

- Doi copii, de 10 si 14 ani, li doi adulti au murit in urma unui accident rutier petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se aflau a intrat in semiremorca tractata de un autotractor oprit. Politistii au fost anuntati de producerea unui accident pe DN56, in apropierea localitatii Calafat, potrivit…