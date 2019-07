Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei informeaza ca un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, suspect in legatura cu cadavrul gasit la Darasti (Magurele, judetul Ilfov), a fost retinut si urmeaza a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale. "La sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a…

- Cadavrul unei persoane a fost descoperit, sambata dupa-amiaza, pe un teren viran din localitatea Darasti (Magurele, judetul Ilfov), politistii de la IPJ Ilfov efectuand in acest caz investigatii complexe la fata locului. Potrivit unei informari transmise AGERPRES, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat sambata, in jurul orei 16,20, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce descarca moloz din autovehiculul cu care s-a deplasat in localitatea Darasti (Magurele), pe un teren viran, a constatat ca descarcase si…

- Un cadavru invelit intr-o patura și legat cu banda adeziva a fost gasit intr-o gramada de moloz in timp ce aceasta era descarcata de un barbat in Ilfov. Poliția a demarat o ancheta, iar un procuror a fost chemat la fața locului, se arata intr-un comunicat citat de MEDIAFAX.In cursul zilei…

- Politistii din Alba au continuat cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului Postal Sebes, fiind retinut un barbat, de 55 de ani, care, avand o functie de conducere, i-ar fi instigat pe subalternii sai la comiterea…

- Miercuri, 26 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetul Ilfov, la domiciliile a doi barbati, banuiti de savarsirea mai…

- Caz socant. Tanara de 19 ani, ucisa de iubit in urma cu putin timp Un barbat a sesizat miercuri seara, prin apel la 112, ca a avut un conflict cu prietena sa cunoscuta recent, a lovit-o, iar femeia a decedat. Femeia avea doar 19 ani. O noua crima zguduie Capitala. „Barbatul, dupa depistare si identificare,…

- Un barbat a sesizat miercuri seara, prin apel la 112, ca a avut un conflict cu prietena sa cunoscuta recent, a lovit-o, iar femeia a decedat."Barbatul, dupa depistare si identificare, insotit de politisti si Sectiei 21, a fost transportat la spital pentru evaluare medicala. Cazul a fost preluat…