In incident, care a avut loc duminica in districtul Khunti din statul Jharkhand, au fost raniti grav alti doi barbati, care au fost spitalizati.

Potrivit politiei, un grup de 15 sateni i-a prins pe cei trei barbati in timp ce vindeau carne de vita intr-o piata de pe malul unui rau, potrivit postului de radio Times Now.

Politia a arestat cinci suspecti si a lansat o ancheta asupra acestui incident.

Este cel de-al doilea caz de linsaj din statul Jharkhand inregistrat in ultimele trei luni. In luna iunie, un tanar musulman a fost ucis in bataie sub banuiala de furt.

In…