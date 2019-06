Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost spitalizat de urgența dupa ce a fost injunghiat in gat pe platourile unde este filmat un lungmetraj cu Anne Hathaway, din Hertfordshire, Marea Britanie, potrivit skynews.com, scrie Mediafax.Reprezentanții producatorului filmului, Warner Bros. Studios, au declarat pentru publicația…

- Reprezentantii producatorului filmului, Warner Bros. Studios, au declarat pentru publicatia locala Watford Observer ca a fost vorba despre un "incident izolat intre colegi de munca", pe care politia il investigheaza in prezent.

- In cadrul unei scurte conferințe de presa susținute azi la sediul organizației județene a partidului pe care-l conduce, Ludovic Orban – președintele PNL – s-a referit și la modul in care au intervenit jandarmii, tot azi, la Topoloveni (județul Argeș). Aceștia au reținut, au imbarcat in duba și au…

- Politisti din cadrul IPJ Calarasi au ridicat in cursul zilei de miercuri, de la sediul clubului de fotbal AFC Dunarea Calarasi, mai multe dosare care vizeaza activitatea din perioada 2014-2016 si care fac obiectul unui dosar de delapidare, potrivit unui comunicat postat de clubul de Liga I pe Facebook.…

- Lungmetrajul „Minecraft”, inspirat de jocul video omonim, care va spune povestea unei adolescente si a prietenilor ei, va fi lansat pe 4 martie 2022, potrivit Variety, scrie news.ro.Filmul va fi scris si regizat de Peter Sollett, cunoscut pentru „Nick & Norah’s Infinite Playlist”. Filmul…

- "Pe litoralul Marii Negre, se desfasoara, in continuare, operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri. Activitatile au loc in cadrul unui dosar de trafic de droguri de mare risc si sunt derulate de catre procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara,…

- Capra neagra, marmota sunt specii ocrotite de lege. Muntii Rodnei – Parc National cu regim foarte strict. Degeaba. In fiecare weekend e autostrada in Parcul National Muntii Rodnei. Plin de snowmobile, care au interzis prin lege. Oricine merge pe munte in zona Borsa e socat de traficul intens pe care…

- 68.1% dintre romani au incredere mare si foarte mare in Armata, in timp ce pe locul al doilea se afla Biserica, cu 55.1%, in crestere fata de ultimele doua sondaje. Pe plan international, pe primele doua pozitii ale topului se afla NATO, cu 52.4%, respectiv Uniunea Europeana, cu 49.6%.