- Noua persoane au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit in timp ce se indreptau catre un loc pentru a face parasutism langa Umea, un mic oraș universitar din nordul Suediei, au anuntat duminica autoritațile, potrivit Reuters."Cele noua persoane care se aflau in avion au murit",…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Cinci turisti straini, dintre care patru canadieni, au murit sambata dupa ce aeronava de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit in mare, la putin timp dupa decolarea de pe insula Roatan din Honduras, potrivit Mediafax.

- Doua persoane au fost gasite decedate intr-un avion de mic dimensiuni prabusit intr-o zona montana din apropierea orasului Nehoiu din municipiul Buzau, au informat miercuri reprezentantii IGSU si ai Prefecturii Buzau, scrie Agerpres. Autoritatile din judetul Buzau au fost alertate, ...

