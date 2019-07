Un autobuz a luat foc in trafic in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 76 (DN76), dupa ce a izbucnit un incediu la compartimentul motor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Acesta efectua cursa Brad-Deva, dar - din fericire - in acel moment nu se afla niciun pasager in autovehicul, iar șoferul s-a salvat la timp. Incidentul a avut loc pe raza localitatii Luncoiu de Jos, in județul Hunedoara, iar pagubele materiale sunt majore. In urma interventiei pompierilor militari din municipiul Brad, incendiul a fost localizat si lichidat. "Incendiul a cuprins in totalitate…