- Cartea Recordurilor are un nou personaj. Este vorba despre un atlet din Austria care a stat intr-o cutie plina cu gheata mai bine de doua ore. Provocarea a avut loc in fata garii din Viena, iar curajosul a purtat doar slip.

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro. Baia Mare este unul dintre orasele beneficiare si va primi o finantare de peste 2.6 milioane de euro. Aceste proiecte au fost propuse de orase in cadrul celei de a 4-a cereri de propuneri pentru…

- Cei trei copii din Iasi care s-au aflat intr-o tabara in Japonia si au fost abandonati la Tokyo de insotitorul de grup au revenit, astazi, acasa. Ei au povestit ca din penultima zi nu au mai putut lua legatura cu profesorul si au ales doi lideri de grup dintre cei majori si au anuntat autoritatile.…

- O femeie din Timișoara a fost arsa pe o jumatate din suprafața corpului in urma unei explozii și a fost nevoie sa fie transporata la un spital din Viena pentru a primi ingrijiri medicale. Partenerul ei, insa, a trebuit sa plateasca benzina și vinieta unei ambulanțe ce a dus-o pe femeie din Romania …

- Rafael Nadal a caștigat finala Roland Garros 2019, dupa ce s-a impus in patru seturi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, in fața austriacului Dominic Thiem, dupa trei ore și patru minute de joc.Rafael Nadal a inceput bine meciul, a caștigat primul set, dar Dominic Thiem a echilibrat scorul, iar setul…

- In opinia jurnalistului Ion M. Ionița, scandalul in urma caruia guvernul de la Viena a demisionat este edificator și dezvaluie miza uriașa a alegerilor europarlamentare pentru partidele extremiste.Adevarul: Ce se afla in spatele discursurilor inflamate ale nationalistilor care se autodeclara…

- Astfel, prof.univ.dr.ing. Ion Visa, rector al Universitatii Transilvania din Brasov timp de opt ani, membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, si ing.dr.techn. Dr.h.c.mult. Heinz Brandl de la Universitatea Tehnica din Viena, Austria, au primit cea mai inalta distictie a Politehnicii…