Stiri pe aceeasi tema

- In medie astronautii cresc cu 2-5 centimetri cand sunt in spatiu din cauza absentei gravitatiei, care face ca vertebrele din sira spinarii sa se departeze una de alta. "Buna dimineata tuturor. Am un anunt major de facut astazi. Ne-am masurat inaltimea dupa ce am ajuns in spatiu si uau, uua, uau, am…

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el luni pe Twitter. "Am o veste importanta. Am facut examenul medical si am fost masurat…

- O românca a murit tragic în Italia la câteva ore dupa ce le-a urat copiilor ei ”La mulți ani” de Sf Ioan pe pagina sa de Facebook. Cristina Constantin din Cotnari și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut într-un orașel din Italia. Românca…

- Astronautul american John Young, care a pasit pe Luna in cadrul misiunii Apollo 16, a murit, vineri, la varsta de 87 de ani. Cauza decesului a fost o complicatie, barbatul fiind bolnav de pneumonie. Young si-a inceput cariera impresionanta la NASA in 1962, cand a fost selectat dintre sute de piloti,…

- Oriunde ar merge oamenii, ei vor lasa urme, sub forma de bacterii. Astfel, s-au gasit microbi chiar și in spațiu. Este doar un aspect al vieții: contaminam orice am atinge. La sute de kilometri deasupra Pamintului , exista in jur de trei miliarde de bacterii, prezise ca traiesc pe Stația Spațiala Internaționala…

- Pompierii de la ISU Gorj au fost chemati, in urma cu putin timp, sa intervina pentru a rezolva situatia unei familii din Targu Jiu, in str.Ciocarlau. Usa apartamentului a fost blocata, proprietarii aflandu-se in situatia de a cere ajutorul autoritatilor. Articolul Pompierii, chemati ACUM! Ce s-a intamplat…

- Autor: Octavian ANDRONIC Incerc sa gasesc, in șirul celor 28 de ani trecuți de la revoluția „fara vid de putere” (apud procurorii militari) unul care sa poata fi asemanat celui care tocmai a trecut. Nu reușesc. 2017 a fost, prin exceleța, anul in care nu s-a intamplat nimic semnificativ. A fost, daca…

- Asta e ceva cu totul nou, chiar in Europa timpurilor atat de tulburi si pline de potential exploziv in care traim. E vorba despre o petitie care circula pe Twitter si care a devenit in foarte scurt timp virala nu numai in Spania, adunand doar in primele ore peste 23.000 de semnaturi.

- Asta e ceva cu totul nou, chiar in Europa timpurilor atat de tulburi si pline de potential exploziv in care traim. E vorba despre o petitie care circula pe Twitter si care a devenit in foarte scurt timp virala nu numai in Spania, adunand doar in primele ore peste 23.000 de semnaturi, cu un trafic impresionant…

- Tragedie in ziua de Craciun, intr-o familie din Timiș! Un batran și-a pierdut viața in cel mai cumplit mod. Acesta voia sa bage lemne pe foc in momentul in care i s-a facut rau și a picat pe soba. I-au luat foc hainele, iar rudele au fost cele care s-au chinuit sa stinga flacarile ce […] The post Batran…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat în spatiu fara a fi legat, a murit joi la vârsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA, citata de DPA. În timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii…

- Florin Piersic a filmat recent, alaturi de alti artisti cunoscuti. Aceasta, insa, a starnit ingrijorarea celor prezenti, colegii lui de platou au observat ca marele actor nu se simtea foarte bine.

- Un videoclip oficial al NASA arata lasere roșii care se indreapta spre Stația Spațiala Internaționala. La o observare atenta se poate constata ca acestea iși au originea in OPALS, sistemul cu laser al NASA de transmitere a datelor.

- Un videoclip oficial al NASA arata lasere roșii care se indreapta spre Stația Spațiala Internaționala. La o observare atenta se poate constata ca acestea iși au originea in OPALS, sistemul cu laser al NASA de transmitere a datelor.

- O singura camera de supraveghere din cele 22 existente in statia de metrou Costin Georgian a surprins tentativa de omor a tinerei care a reusit sa scape dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori in fata metroului.

- Bianca Dragușanu a comentat despre perioada de depresie postnatala prin care trec foarte multe femei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav , are o fetița pe nume Sofia Natalia. Acesteia i s-a rupt turta de curand . In ediția de miercuri a emisiunii…

- FCSB a pierdut meciul din ultima etapa a grupelor Europa League, 1-2 cu Lugano, insa și arbitrul a avut rolul sau, acesta neacordand doua lovituri de pedeapsa roș-albaștrilor. Mihai Stoica, directorul sportiv al roș-albaștrilor, a reacționat pe contul sau de facebook și a criticat arbitrajele de care…

- Aceasta vedere pitoreasca oferita de Telescopul spațial Hubble al NASA și ESA prezinta roiul de galaxii Abell 2537. Roiurile de galaxii, așa cum este acesta, conțin mii de galaxii de toate virstele, formele și dimensiunile, totalizind impreuna o masa de mii de ori mai mare decit cea a Caii Lactee. Aceste…

- Budweiser a anuntat ca va experimenta cu bere in spațiu. Orzul, ingredientul principal din berea Budweiser, va face o plimbare de o luna pe stația spațiala internaționala pentru studiu. Firma colaboreaza cu experți in domeniu, inclusiv Centrul pentru Progresul Științelor in Spațiu,…

- Joi, polițiști din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte au fost sesizați cu privire la faptul ca, in incinta unei stații de carburant, ar fi avut loc o inșelaciune. Din primele verificari, s-a constatat faptul ca, in jurul orei 1030, persoana vatamata s-a deplasat cu autoturismul personal la stația…

- Poftele pot fi indeplinite chiar si in spatiu. Astronautii de pe Statia Spatiala Internationala au preparat pizza dupa ce de pe Pamant le-au fost livrate toate ingredientele necesare. Pofticiosul care a cerut aceste alimente este italianul Paolo Nespoli.

- Un experiment a fost facut de cativa vlogarii. Un telefon de ultima generatie a fost scufundat intr-un vas plin cu Coca-Cola si lasat acolo mai multe zile. Iata ce s-a intamplat cu un iPhone 8 dupa ce a fost lasat sapte zile intr- un vas plin cu Coca-Cola. Sursa: rtv.net

- Potrivit acestuia, in cazul unei iesiri in spatiu in cadrul programului Rusesc, astronautii au prelevat esantioane cu betisoare cu bumbac de pe suprafata externa a Statiei. Esantioanele au fost prelevate in special de pe locurile unde se acumuleaza deseurile de carburant in timpul functionarii motoarelor…

- Cand Kate McClure l-a cunoscut pe Johnny Bobbitt, barbatul locuia pe strazi. O luna mai tarziu, el și-a petrecut Ziua Recunoștinței intr-un hotel, relaxandu-se și gandindu-se ce va face cu noua lui viața. Pentru ca intalnirea respectiva i-a schimbat viața complet lui Johnny. S-a intamplat in luna octombrie.…

- Anul acesta a fost un an complicat pentru piața asigurarilor din Romania. Am asistat la falimentele ASTRA și Carpatica, falimente care, prost gestionate, ar fi putut sa puna in discuție increderea consumatorilor in piața de asigurari. Citiți și: Astra Asigurari e definitiv in FALIMENT…

- Initiativa legislativa privind statutul Casei Regale va fi dezbatuta in procedura de urgenta in Parlament a decis luni plenul Senatului la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, unul dintre initiatorii propunerii

- O poveste tragica și emoționanta a ieșit la iveala în Marea Britanie, acolo unde un batrân de 87 de ani a fost acuzat ca și-a ucis soția. Lucrurile nu sunt însa așa cum par, iar pentru Brendan Constant finalul poveștii i-a provocat o durere de nedescris. Jean, soția…

- Veșnica problema a romanilor: gasești apartamentul perfect, insa baia este minuscula și greu de decorat și utilat pentru a raspunde tuturor nevoilor. Vorbim despre acele bai care arata ca o camara nu foarte mare, in care de abia ai loc de o toaleta, de care oricum te tot lovești de fiecare data cand…

- Un taxi s-a facut scrum dupa ce soferul, care a urcat beat la volan, a intrat cu masina intr-un stalp. Politistii i-au facut semn taximetristului sa opreasca la un filtru de rutina. Soferul, in schimb, a accelerat si a incercat sa se faca nevazut.

- Oana si Viorel Lis au reusit sa vanda vila-bordel pe care o inchiriasera in urma cu trei ani. Chiar daca nu au gasit, in prima instanta, o persoana care sa accepte sa ofere suma initiala, acestia au decis sa ii scada valoarea.

- Gestul lui Juli Briskman nu a trecut neobservat si a fost fotografiat de un fotoreporter care calatorea impreuna cu Trump, atunci cand presedintele a parasit terenul de golf din Viena, pe 28 octombrie. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost postata pe o pagina de Twitter. "L-am vazut trecand…

- Gestul lui Juli Briskman nu a trecut neobservat si a fost fotografiat de un fotoreporter care calatorea impreuna cu Trump, atunci cand presedintele a parasit terenul de golf din Viena, pe 28 octombrie. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost postata pe o pagina de Twitter.

- Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Iasi, Elena Troia, a declarat ca avionul, apartinand companiei Tarom, efectua o cursa aeriana intre Iasi si Torino si a decolat la ora 14,15, conform programului, scrie Agerpres. "La zece minute dupa decolare, pilotul a sesizat o defectiune tehnica…

- In 2015, Scott Kelly a stabilit un record in ceea ce priveste numarul de zile petrecute in spatiu, 350,4, fiind cea mai lunga misiune spatiala a unui astronaut american. Astfel, Kelly a devenit cunoscut si apreciat in intreaga lume. Oamenii curiosi i-au cerut acestuia sa le raspunda la intrebari legate…

- Imaginile video care au aparut in mediul online au fost filmate in Ribeirao Preto, Brazilia. In ele apare o tanara care muncea pe strada si care, la un moment dat, isi iese din fire si agreseaza un barbat

- NASA a marcat sarbatoarea de Halloween facand publica o colectie de sunete ciudate din spatiu. Sunetele sinistre au fost inregistrate de navetele spatiale dotate cu instrumente capabile sa capteze emisii radio.

- "Nimeni nu vrea sa fie astronaut de Halloween", a scris Agenția Spațiala pe rețeaua de socializare Twitter, unde a publicat și o fotografie în care apar cei șase ocupanți ai SSI deghizați în aceste personaje.

- Astronautul NASA, Scott Kelly, a petrecut aproape un an pe Statia Spatiala Internationala (340 de zile), timp in care a fost un fel de cobai uman pentru oamenii de stiinta care au studiat efectele pe care expunerea prelungita la un mediu de gravitatie zero le are asupra organismului uman.

- Astronautul NASA, Scott Kelly, a petrecut aproape un an pe Statia Spatiala Internationala (340 de zile), timp in care a fost un fel de cobai uman pentru oamenii de stiinta care au studiat efectele pe care expunerea prelungita la un mediu de gravitatie zero le are asupra organismului uman.

- Britanicul Tim Peake scrie in cartea sa „Ask an Astronaut: My Guide to Life in Space” ca pe Statia Spatiala Internationala nu exista masina de spalat, iar apa este o resursa extrem de pretioasa in spatiu. Prin urmare, „locatarii” ISS nu au alta optiune decat sa poarte aceleasi haine mai multe…

- Un accident de circulatie a avut loc, in aceasta seara, cu putin timp in urma, intre Eforie Nord si Sud, pe DN 39.Potrivit informatiilor noastre soferita unui autoturism BMW a parasit soseaua si a intrat in gardul unuia dintre imobilele din apropiere.Un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanta al…

- Papa Francisc a stat de vorba, prin intermediul unei legaturi video prin satelit, cu astronautii de pe Statia Spatiala Internationala. Unul dintre astronauti este un italian în vârsta de 60 de ani, aflat la a treia misiune în spatiu. El a fost si traducator…

- Usturoiul este o leguma versatila care poate fi folosita atat la gatit, in bucatarie, cat si pentru a trata o multime de boli si probleme de sanatate. Proprietatile sale antibacteriene si antiinflamatorii il transforma intr-un ingredient folosit in lupta cu bolile. Medicina din China sustine ca trebuie…

- Rețeaua internaționala TechHub, din care face parte și TechHub Bucharest, singurul spațiu de coworking din România dedicat exclusiv profesioniștilor în tehnologie, conecteaza principalele hub-uri de tehnologie din Europa și US prin deschiderea unui nou spațiu în New York City.…

- Chefii sunt necruțatori in momentul degustarii preparatelor facute de concurenți. Unii participanți nu au avut timp sa realizeze ceea ce iși doreau așa ca au fost nevoiți sa improvizeze.

- „Ne-am pus de acord, intr-un termen rezonabil, toate agentiile de turism vor trebui sa aiba obiect unic de activitate si nu vor mai putea avea alte obiecte de activitate, pentru ca lucreaza cu banii cetatenilor si nu lucreaza cu banii companiilor in mod direct si bineinteles sa se faca o auditare anuala…

- Astronautul italian Paolo Nespoli a publicat recent pe contul sau de Twitter o fotografie realizata de pe Statia Spatiala Internationala care arata cum un nor alb si dens a acoperit o mare parte din teritoriul Italiei. „Ceata sau nor format din cauza poluarii?" s-a intrebat astronautul in mesajul care…

- Un spatiu de recreere pentru copii a fost inaugurat joi, 19 octombrie 2017, la Spitalul Clinic Municipal de copii „Valentin Ignatenco” din Chișinau. Zona a fost renovata si amenajata de catre o fabrica de medicamente. Potrivit companiei, gestul caritabil a fost facut pentru a permite copiilor sa se…

- Sansele cu Iuri Gagarin sa nu fi fost primul om care a ajuns in spatiu sunt mici, dar totusi exista. El este, insa, indubitabil, primul om care a ajuns in spatiu (pe 12 aprilie 1961) si s-a intors pe pamant dupa aceea, in viata. Exista, insa, unele informatii care indica faptul ca inaintea lui multi…

- Vocalistul grupului german Scooter, HP Pix Baxter, a fost concediat din juriul spectacolului „Germania are talent” din cauza scandalului provocat de vizita acestuia în Crimeea anexata, scrie nv.ua. Despre acest lucru a declarat ambasadorul Ucrainei în Germania, Andrei…