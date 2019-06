Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,7232 lei pentru un euro, in crestere cu 0,50 de bani (+0,11%) fata de anuntul anterior, cand moneda unica europeana valora 4,7182...

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a denuntat miercuri planul de pace american in vederea solutionarii conflictului israeliano-palestinian, care urmeaza sa fie dezvaluit ”in curand”, catalogandu-l drept o ”mare tradare a lumii islamice”, relateaza news.ro.Casa Alba a anuntat…

- Jared Kushner, consilier al lui Donald Trump insarcinat cu planul de pace israeliano-palestinian, se va deplasa in aceasta saptamana la Rabat, Amman si Ierusalim, a anuntat marti Casa Alba, relateaza AFP...

- Presedintele american Donald Trump a promis, astazi, un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste". "Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o…

- Propunerea de pace ce ar urma sa fie avansata de catre presedintele american Donald Trump ar cuprinde stimulente economice importante pentru palestinieni, dar ea esueaza in ceea ce priveste obiectivul de a le oferi un stat al lor, informeaza luni publicatia israeliana Times of Israel, citand editia…