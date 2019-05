Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va investi 500 de milioane de dolari in startup-ul american de vehicule electrice Rivian Automotive, alaturandu-se Amazon.com in sustinerea unui posibil rival al Tesla, transmite Reuters.

- Cheltuielile cu salariile in cadrul companiei Gabriel Resources Ltd. au crescut in 2018 fata de 2017, arata un raport financiar al companiei aferent anului trecut. Plecarea fostului director general a fost ”rasplatita” cu 3,5 milioane de dolari canadieni.

- Plata rachetelor a fost facuta in urma cu cateva zile, a anuntat ministrul Apararii. Programul de inzestrare a Armatei a fost semnat in decembrie 2017, pentru primul sistem Patriot dar si pentru instruirea personalului.

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat, vineri, ca Romania a cumparat cel de-al treilea sistem de rachete Patriot, iar plata, de 85 de milioane de dolari, a fost facuta catre americani in urma cu doua zile, pe data de 13 martie.„In cadrul programului Patriot am semnat in luna ...

- Prim Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru domeniul resurselor energetice, Kent Logsdon, a vizitat Romania pentru a anunta o finantare de peste doua milioane de dolari pentru intarirea sectorului energetic al Romaniei, anunța Ambasada SUA in Romania.Cooperarea tehnica vizata este…

- Mariusz Blaszczak, ministrul polonez al Apararii, a anuntat ca Varsovia va semna maine un acord in valoare de 414 milioane de dolari pentru achizitionarea din Statele Unite a sistemului de artilerie reactiva HIMARS, urmand ca Polonia sa primeasca 20 de lansatoare mobile de rachete, potrivit Mediafax.…

- Operatorul de stat Tarom si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor companiei. Pentru anul 2018, transportatorul României raportează vânzări mai mari cu 49,63 milioane…

- Profitul operational al Grupului KMG International (KMGI) in Romania a atins 249,7 milioane de dolari in anul 2018, iar profitul net a depasit 86 de milioane de dolari, conform rezultatelor neauditate transmise miercuri de KMGI Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citește și: Consultanții…