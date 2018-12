Un american suspectat de spionaj a fost retinut la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE. ''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- Rusia a anuntat, vineri, ca a terminat de construit un gard de inalta securitate de-a lungul frontierei terestre a regiunii Crimeea cu Ucraina, care ar trebui sa impiedice "tentativele de infiltrare de sabotori". In zona gardului, care are lungimea de peste 60 de kilometri, au fost instalati…

- Guvernul olandez vrea sa intenteze o actiune in justitie Rusiei, din cauza presupusei responsabilitati a Moscovei in distrugerea avionului care opera zborul MH17, in contextul in care discutii pe aceasta tema se afla intr-un impas, a anuntat joi ministrul olandez de Externe Stef Blok. Un avion…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Un grup de tineri din Cluj incearca sa schimbe clasicul iluminat festiv: au amplasat opere de arta inedite in oras. Un copac al generatiilor activat cu ajutorul bicicletelor, o coloana a infinitului, un soare rosu sau sintagma "Mi-e dor de tine" sunt doar cateva dintre noile atractii amplasate…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat, luni, la Minsk, ruperea relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol, dupa decizia acesteia de a recunoaste o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina. "Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet comuniunea euharistica cu Patriarhia…

- Rusia a intreprins atacuri cibernetice asupra structurilor de externe si de aparare si a altor institutii de stat din Letonia, a anuntat luni Serviciul de Informatii leton, informeaza Reuters. Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) a incercat sa obtina "in ultimii ani" acces la informatii…