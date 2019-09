Stiri pe aceeasi tema

- „Cand vom descoperi, cu trecerea timpului, efectele nocive asupra sanatații, va fi prea tarziu”, avertizeaza Raed Arafat, dupa ce presa internationala a relatat ca in Statele Unite ale Americii s-a...

- Un pacient a murit dupa ce a dezvoltat o boala grava respiratorie din cauza țigarilor electronice, au anunțat oficiali americani, care au precizat ca este vorba de primul astfel de caz din Statele Unite, scrie BBC.

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, a informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. Conform CDC, nu exista dovezi…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni Reuters.

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de îmbolnaviri pulmonare în rândul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni

- Autoritatile sanitare federale investigheaza aproape 100 de cazuri de afectare pulmonara legate de vapare si tigari electronice, in 14 state americane, majoritatea celor imbolnaviti fiind adolescenti si tineri adulti. O mare parte dintre acestia au fost spitalizati. unii aflandu-se la terapie intensiva…

- Ministerul Sanatații a solicitat activarea planurilor de masuri specifice acestor condiții extreme, demarand și controalele de sezon pe Litoral și in Delta Dunarii. In condițiile in care meteorologii au anunțat ca urmeaza o perioada cu temperaturi foarte ridicate datorata unui front de aer cald venit…