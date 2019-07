UMF „Carol Davila” vrea un nou centru de cercetare

Stiri pe aceeasi tema

- • Madalina Popescu a facut echipa cu fosta ei profesoara din Hasdeu, Madi Mocanu Daca pentru majoritatea studenților anul I de facultate reprezinta o perioada de acomodare, pentru buzoianca Madalina Popescu lucrurile stau puțin altfel. Madalina a fost admisa anul trecut prima pe lista la Universitatea…

- Cand se recomanda sa facem scintigrafie osoasa aflam de la Dragoș Cuzino, medic primar Imagistica Medicala. Acesta este doctor in Medicina, cadru didactic la Institutul Medico-Militar și lector la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila“. A urmat multiple stagii de pregatire in Franța și…

- Potrivit unui comunicat al organizatorilor, cadre didactice universitare, medici primari, specialisti sau rezidenti, din 19 tari din Europa si alte trei continente se reunesc in cadrul a trei evenimente - 9th European Teaching Course on Neurorehabilitation ( 6-7 iulie), 14th International Summer…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, Societatea de Boli Infectioase si HIV/SIDA si Asociatia Institutul Pan-European de Cercetare "Prof. Dr. Vasile Luca"organizeaza in perioada 19 - 22 iunie 2019, la Hotelul "International"…

- Dr Adina Alberts, in calitate de antreprenor, ofera cate un ajutor privat de pensie in valoare de 1000 de lei, lunar, pe viata (sau atat timp cat exista firma) pentru 3 pensionari cu venituri mici. Inițiativa se dorește a fi un preambul pentru senzibilizatea și mobilizarea altor antreprenori cu scopul…

- Trei tineri, studenți in anul doi la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, au susținut la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, joi, un curs de acordare a primului ajutor. Alexandra Cojocaru, Mihai Botezatu și Fabiola Pislan, primii doi absolvenți ai Colegiului Național…

- Profesori din cadrul UMF „Carol Davila” ofera aceste cursuri gratuit, considerand ca jurnaliștii trebuie sa fie pregatiți sa intervina in cazuri de urgenta majora. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” organizeaza, in premiera, cursul facultativ de initiere in acordarea primului ajutor…

- Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" organizeaza, in premiera, cursul facultativ de initiere in acordarea primului ajutor "UMFara frontiere", dedicat exclusiv jurnalistilor din Romania, care se...