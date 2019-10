Motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila se voteaza astazi, la ora 10.00, in plenul reunit al Parlamentului. Guvernul se bazeaza pe 202 parlamentari PSD, in timp ce Opozitia , matematic, detine 238 de voturi, necesarul fiind de 233 pentru a trece motiunea. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata este nevoie […] Articolul Ultimele calcule ale Opozitiei pentru motiunea de cenzura. Pe cate voturi se bazeaza Viorica Dancila apare prima data in Mesagerul de Covasna .