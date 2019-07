ULTIMA ORĂ Procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție i-au audiat pe părinții Alexandrei și ai Luizei - SURSE Procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, care au deschis un dosar penal, au audiat parinții Alexandrei și pe cei ai Luizei, pentru a relata, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor disparute, precizeaza surse judiciare. Surse din cadrul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) au precizat, pentru MEDIAFAX, ca procurorii au audiat, pana in prezent, parinții celor doua fete disparute in Caracal (Alexandra și Luiza), urmand ca, in cursul zilei de joi, sa fie efectuata o analiza preliminara a cazului. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

