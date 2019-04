ULTIMA ORĂ! Mobilier și bunuri de uz casnic distruse de un incendiu la Mera Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Mera. Evenimentul a fost anuntat prin apel la numarul unic de urgenta 112, in jurul orei 14:55. Ajunse la fața locului forțele […] Articolul ULTIMA ORA! Mobilier și bunuri de uz casnic distruse de un incendiu la Mera apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

