- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a amanat, marti, pentru data de 28 mai pronuntarea asupra solicitarii de constatare a lipsei de interes formulate, la termenul anterior, de avocatul lui Augustin Lazar privind cererea de suspendare a procedurii de revocare din functia de procuror general, actiune demarata…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat ca reluarea anchetei in dosarul Mineriadei din iunie 1990 ar reveni Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, anuntand ca a formulat contestatie impotriva deciziei de restituire a dosarului la Parchet.

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a afirmat, joi, ca se va intalni cu conducerea Sectiei parchetelor militare pentru a discuta despre stadiul cercetarilor in cazul violentelor de la protestul din 10 august 2018 si despre modul in care a fost solutionat dosarul ''Revolutiei''. "In prima zi ca…

- Fostul sef DIICOT Daniel Horodniceanu a dat in judecata Ministerul Justiției. Horodniceanu contesta procedura de selecție pentru funcția de procuror general, dupa ce ministrul demisionar Tudorel Toader a refuzat toți candidații și a organizat a doua etapa. Procesul deschis de Horodniceanu se va judeca…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care procurorul general, Augustin Lazar, se pensioneaza. Augustin Lazar va inceta sa mai fie procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de la data de 27 aprilie 2019.

- Secția pentru procurori a CSM l-a propus pe Bogdan Licu procuror general interimar pentru o perioada de doua luni. Adjunctul procurorului general ar urma sa preia șefia Ministerului Public de saptamana viitoare, dupa ce expira mandatul lui Augustin Lazar la Parchetul...

- Augustin Lazar a fost eliberat din functia de procuror general al Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul, in urma cererii de pensionare pe care Lazar a facut-o saptamana aceasta. Administratia Prezidentiala a anuntat ca ""președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri,…

- Partidele la putere in Letonia l-au desemnat luni pe Egils Levits, 63 de ani, judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, drept candidatul lor la alegerile prezidentiale din primavara, relateaza AFP potrivit Agerpres "Partidele din coalitie au convenit (luni) ca Egils Levits va fi candidatul…